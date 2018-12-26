Подростком Кристина Асмус две недели занималась гимнастикой с переломом руки

Актриса опубликовала очередную порцию фактов о себе.

На своей странице в Instagram популярная актриса Кристина Асмус продолжает развлекать своих подписчиков, публикуя интересные и забавные факты о себе. Очередной пост звезды тоже посвящен откровениям артистки.

Так, Асмус призналась, что она не имеет особых предпочтений в парфюме. Актриса, как оказалось, стесняется делать селфи, если со стороны за ней наблюдают. Подростком Кристина две недели ходила на тренировки в гимнастический зал с переломом и трещиной в руке, пока ей не наложили гипс.

Также артистке категорически не нравится, когда голос диктора по завершении радийного рекламного ролика сильно ускоряется. Кроме того, звезда внимательно изучает титры фильмов, особенно это касается отечественных картин.

Еще Кристина любит разбирать пакеты, приходя домой из магазина. Если она забывает поставить будильник, то почти всегда просыпается сама вовремя. Звезда призналась также, что ее смешит, когда не отличившиеся ничем особенном люди, подписывают свои аккаунты «official».

По словам артистки, она забирает домой одноразовые тапочки из отелей, если на них нет логотипов. А еще, будучи ребенком, звезда путала Леонида Агутина и Игоря Николаева.