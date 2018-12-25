У Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе всю семью, родилась двойня

Почти 20 лет назад мужчина лишился жены и двоих детей из-за ошибки авиадиспетчера, а затем расправился с ним.

В доме Виталия Калоева, который в 2002 году потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью, а затем отсидел несколько лет за убийство авиадиспетчера, снова зазвучат детские голоса.

Супруга Калоева родила двойню — на свет появились мальчик и девочка. Об этом написал на своей странице в Facebook главред радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Он, в свою очередь, сослался на известную журналистку Мадину Шавлохову.

«Сообщает Madina Shavlokhova. У супруги Виталия Калоева родилась двойня – мальчик и девочка!», — сообщил Мамонтов.

Напомним, Виталий Калоев получил печальную известность после того, как он потерял в авиакатастрофе над Боденским озером в Германии всю семью — жену и двоих детей. Как выяснилось, трагическое ЧП произошло из-за ошибки диспетчера Петера Нильсена. Вскоре Калоев нашел Нильсена и убил его. Россиянин отсидел четыре года в тюрьме, а затем вышел на свободу.

В октябре 2018 года в России состоялась премьера фильма «Непрощенный», который основан на истории Виталия Калоева. Главную роль в картине исполнил Дмитрий Нагиев.