У Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе всю семью, родилась двойня
Почти 20 лет назад мужчина лишился жены и двоих детей из-за ошибки авиадиспетчера, а затем расправился с ним.
В доме Виталия Калоева, который в 2002 году потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью, а затем отсидел несколько лет за убийство авиадиспетчера, снова зазвучат детские голоса.
Супруга Калоева родила двойню — на свет появились мальчик и девочка. Об этом написал на своей странице в Facebook главред радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Он, в свою очередь, сослался на известную журналистку Мадину Шавлохову.
«Сообщает Madina Shavlokhova. У супруги Виталия Калоева родилась двойня – мальчик и девочка!», — сообщил Мамонтов.
В октябре 2018 года в России состоялась премьера фильма «Непрощенный», который основан на истории Виталия Калоева. Главную роль в картине исполнил Дмитрий Нагиев.
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