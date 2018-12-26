Эксперты Росконтроля оценили качество красной икры

В нескольких банках с икрой были обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.

Главным блюдом Нового года считается салат Оливье, но также на праздничном столе можно увидеть и бутерброды с икрой. Многие ждут праздника, чтобы полакомиться этим деликатесом. Однако ассортимент в магазинах очень богат, и ни одна хозяйка не хочет ошибиться с выбором. Уже давно известно, что производители различных продуктов прибегают к хитростям, чтобы обмануть покупателей и продать некачественный товар.

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Росконтроль решил проверить качество красной икры. Эксперты провели тесты, который выявили, что покупатели могут отравиться, если попробуют икру «Камчатского моря» и Salmonica. В банках этих брендов были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что также говорит о нарушениях правил санитарной гигиены на производстве. Икра «Камчатского моря» была занесена в Черный список еще по одной причине. В одном из образцов была обнаружена икра нерки, а не заявленной форели. «Дикая рыба ценится гораздо больше. Поэтому, заменяя икру нерки на икру форели, производители экономят на производстве, оставляя за собой при этом право выставлять высокие цены», — пояснила специалист центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Также эксперты в ходе тестов выявили, что образцы ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир» не соответствуют заявленному в маркировке 1 сорту. Они получили лишь незначительные замечания экспертов, поэтому икра этих брендов может быть рекомендованы к покупке. Также замечания получил «Тунгутуа», в образцах которого был обнаружен прогорклый запах и привкус. Лишь один из семи образцов икры не вызвал во время теста никаких нареканий у экспертов, об этом сообщает Росконтроль.