Эксперты Росконтроля оценили качество красной икры
Главным блюдом Нового года считается салат Оливье, но также на праздничном столе можно увидеть и бутерброды с икрой. Многие ждут праздника, чтобы полакомиться этим деликатесом. Однако ассортимент в магазинах очень богат, и ни одна хозяйка не хочет ошибиться с выбором. Уже давно известно, что производители различных продуктов прибегают к хитростям, чтобы обмануть покупателей и продать некачественный товар.
Также эксперты в ходе тестов выявили, что образцы ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир» не соответствуют заявленному в маркировке 1 сорту. Они получили лишь незначительные замечания экспертов, поэтому икра этих брендов может быть рекомендованы к покупке. Также замечания получил «Тунгутуа», в образцах которого был обнаружен прогорклый запах и привкус. Лишь один из семи образцов икры не вызвал во время теста никаких нареканий у экспертов, об этом сообщает Росконтроль.