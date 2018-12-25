В АТОР назвали самые популярные направления у российских туристов в 2018 году
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых популярных зарубежных направлений среди россиян в 2018 году. Больше всего наших соотечественников в этом году интересовали путешествия в Турцию и Таиланд. Из европейских стран наибольшей популярностью среди российских туристов пользовалась Германия.
Однако пока что с Турцией не может сравниться ни одно направление. По итогам 2018 года эта страна примет около шести миллионов российских туристов — это каждая пятая поездка россиян за границу, отметили в АТОР.
Больше всего наших соотечественников интересовал в этом году пляжный туризм. На него приходится до 85% туристических поездок.
Ранее эксперты назвали самые лучшие страны для туристов, которых интересуют приключения. Первое место в рейтинге заняла Чили.