В АТОР назвали самые популярные направления у российских туристов в 2018 году

Первое место традиционно заняла Турция.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых популярных зарубежных направлений среди россиян в 2018 году. Больше всего наших соотечественников в этом году интересовали путешествия в Турцию и Таиланд. Из европейских стран наибольшей популярностью среди российских туристов пользовалась Германия.

Однако пока что с Турцией не может сравниться ни одно направление. По итогам 2018 года эта страна примет около шести миллионов российских туристов — это каждая пятая поездка россиян за границу, отметили в АТОР.

больше по теме Самым популярным направлением у туристов в 2018 году стал Гонконг На втором месте оказался еще один азиатский город.

В ТОП-10 самых популярных маршрутов у россиян также входят Испания, Италия, Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Тунис и Вьетнам.

Больше всего наших соотечественников интересовал в этом году пляжный туризм. На него приходится до 85% туристических поездок.

Ранее эксперты назвали самые лучшие страны для туристов, которых интересуют приключения. Первое место в рейтинге заняла Чили.