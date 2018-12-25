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Анна Седокова рассказала, как в подростковом возрасте ушла из дома

Анна Седокова рассказала, как в подростковом возрасте ушла из дома Анна Седокова. фото: instagram.com/annasedokova/
Певица решилась на смелый поступок, так как мама не разрешала ей завести собаку.

Анна Седокова — известная актриса и многодетная мама. Она воспитывает наследников: Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин. Сын появился у нее в апреле прошлого года. Артистка скрывает имя отца ребенка. Несмотря на свою занятость, девушка все свободное время проводит с наследниками, а также прививает им любовь к животным. Сама знаменитость очень любит собак.

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За неделю до Нового года Анна предалась воспоминаниям. Она рассказала поклонникам, как в детстве мечтала о четвероногом пушистом питомце. Именно щенка будущая звезда несколько лет подряд просила в подарок от Дедушки Мороза. «Я притащила первого щенка домой в 16 лет (то, что у меня на лестничной площадке жили все дворовые собаки, это не считается ). Мама сказала мне: „Выбирай — или я или собака“. Я посмотрела на маму, она была такой большой и могущественной, потом на дрожащего щенка и ушла из дома вместе с собакой. После ночевки у подруги мне позвонила мама и сказала: „Можете вернуться, вдвоем!“», — поделилась трогательной историей Седокова.

Напомним, что дома у певицы уже настоящий зверинец, так как ее дети тоже любят четвероногих друзей. Самым старшим из питомцев считается йоркширский терьер по имени Булгаков, которого Анна часто берет с собой в путешествия. Летом 2017 года она взяла еще одну собачку из приюта для животных. Малышка Мару очень похожа на представительницу породы сиба-ину. Также в прошлом году наследники Седоковой принесли с улицы котенка, которого артистка разрешила им оставить.

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Анна Седоковароссийские звезды

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Анна Седокова рассказала, как в подростковом возрасте ушла из дома
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