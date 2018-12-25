Анна Седокова рассказала, как в подростковом возрасте ушла из дома
Анна Седокова — известная актриса и многодетная мама. Она воспитывает наследников: Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин. Сын появился у нее в апреле прошлого года. Артистка скрывает имя отца ребенка. Несмотря на свою занятость, девушка все свободное время проводит с наследниками, а также прививает им любовь к животным. Сама знаменитость очень любит собак.
Напомним, что дома у певицы уже настоящий зверинец, так как ее дети тоже любят четвероногих друзей. Самым старшим из питомцев считается йоркширский терьер по имени Булгаков, которого Анна часто берет с собой в путешествия. Летом 2017 года она взяла еще одну собачку из приюта для животных. Малышка Мару очень похожа на представительницу породы сиба-ину. Также в прошлом году наследники Седоковой принесли с улицы котенка, которого артистка разрешила им оставить.