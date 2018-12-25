В Минздраве рассказали, как правильно бороться с похмельем

От аспирина лучше отказаться, отметили в ведомстве.

Вот-вот наступят долгожданные новогодние праздники, а вместе с ними россиян ждут застолья с обилием различной еды и напитков, в том числе спиртных. В связи с этим главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн дал несколько советов о том, как бороться с похмельем и как его избежать.

Специалист настоятельно порекомендовал не пытаться справиться с последствиями возлияний с помощью аспирина. Это лекарство может усилить воспаление слизистой желудка, а в некоторых случаях — даже вызвать эрозии или кровотечение.

Если похмелье все-таки наступило, то лучше бороться с этим неприятным состоянием с помощью крепкого бульона или кефира. При этом также стоит воздержаться от физических нагрузок в этот день, передает РЕН-ТВ.

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Брюн также дал совет о том, как избежать похмелья. По словам нарколога, перед употреблением спиртных напитков лучше всего не есть жирную пищу или масло.

Через некоторое время масляная смазка уходит, и весь скопившийся в желудке алкоголь резко всасывается в организм. Таким образом, из практически трезвого человек резко становится убойно пьяным, отметил Брюн.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкогольный напиток, а также рассказал о том, как избежать отравлений от спиртного.