Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото

Андрей провел выходные со своей тетей.

Анна и Надежда Михалкова не просто сестры, но и подруги. Они любят подтрунивать друг над другом и даже в отпуск часто ездят вместе. Этим летом старший сын Анны Андрей окончил школу, а вот ее второму наследнику Сергею, который младше брата на год, предстоит пройти через это в следующем году. Иногда Надежда присматривает за своими племянниками. Так случилось и этим летом. Она отправилась с ними в отпуск, пока ее сестра занималась делами в Москве.

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На минувших выходных старший сын Анны оказался в гостях у своей тети. Надежда поделилась снимком с племянником. Оказалось, что она любит дурачиться, когда проводит время с ним. В кадре актриса лежит на полу в домашней футболке с принтом и обнимает одной рукой Андрея. «Как подарки лежим под елкой. Ждем. Можно не распаковывать», — написала Надя. Однако многие поклонники девушки не узнали молодого человека. Андрей заметно повзрослел за последние месяцы и коротко подстригся.

«А кто это рядом?», «А кто это? Племянник?», «Андрей? Какой взрослый стал», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что несколько месяцев назад Анна рассказала о депрессии сына. Она старается помогать ему справиться с плохим настроением. Возможно, что и Надежда решила развеселить Андрея перед праздниками. Отметим, что у нее тоже есть дети. От бывшего мужа Резо Гигинеишвили у нее подрастают дочь Инна и сын Иван.