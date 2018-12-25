Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото
Анна и Надежда Михалкова не просто сестры, но и подруги. Они любят подтрунивать друг над другом и даже в отпуск часто ездят вместе. Этим летом старший сын Анны Андрей окончил школу, а вот ее второму наследнику Сергею, который младше брата на год, предстоит пройти через это в следующем году. Иногда Надежда присматривает за своими племянниками. Так случилось и этим летом. Она отправилась с ними в отпуск, пока ее сестра занималась делами в Москве.
«А кто это рядом?», «А кто это? Племянник?», «Андрей? Какой взрослый стал», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что несколько месяцев назад Анна рассказала о депрессии сына. Она старается помогать ему справиться с плохим настроением. Возможно, что и Надежда решила развеселить Андрея перед праздниками. Отметим, что у нее тоже есть дети. От бывшего мужа Резо Гигинеишвили у нее подрастают дочь Инна и сын Иван.