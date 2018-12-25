НОВОСТИ

Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото

Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото Анна Михалкова с сыновьями\ фото: instagram
Андрей провел выходные со своей тетей.

Анна и Надежда Михалкова не просто сестры, но и подруги. Они любят подтрунивать друг над другом и даже в отпуск часто ездят вместе. Этим летом старший сын Анны Андрей окончил школу, а вот ее второму наследнику Сергею, который младше брата на год, предстоит пройти через это в следующем году. Иногда Надежда присматривает за своими племянниками. Так случилось и этим летом. Она отправилась с ними в отпуск, пока ее сестра занималась делами в Москве.

больше по теме
Надежда Михалкова поделилась забавным случаем из жизни с бывшим мужемАктриса, а теперь и режиссер в беседе с Региной Тодоренко с улыбкой вспомнила о прошлом браке.
На минувших выходных старший сын Анны оказался в гостях у своей тети. Надежда поделилась снимком с племянником. Оказалось, что она любит дурачиться, когда проводит время с ним. В кадре актриса лежит на полу в домашней футболке с принтом и обнимает одной рукой Андрея. «Как подарки лежим под елкой. Ждем. Можно не распаковывать», — написала Надя. Однако многие поклонники девушки не узнали молодого человека. Андрей заметно повзрослел за последние месяцы и коротко подстригся.

«А кто это рядом?», «А кто это? Племянник?», «Андрей? Какой взрослый стал», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что несколько месяцев назад Анна рассказала о депрессии сына. Она старается помогать ему справиться с плохим настроением. Возможно, что и Надежда решила развеселить Андрея перед праздниками. Отметим, что у нее тоже есть дети. От бывшего мужа Резо Гигинеишвили у нее подрастают дочь Инна и сын Иван.

фото: instagram.com/nadiamixalkova/
Вам может быть интересно:
Филипп Киркоров объяснил, почему Михалков и Бондарчук не видят его в кино Папина дочка: Анна Михалкова показала раннее фото отца Надя Михалкова с нетерпением ждет окончания школьных каникул
Тэги:
звездные детиНадежда Михалкова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото
Интересно?
Поделись с друзьями: