Все в белом: Мария Погребняк поделилась кадрами со своей свадьбы на Мальдивах

Несколько дней назад футболист и его супруга обновили свои клятвы в верности.

Футболист сборной России Павел Погребняк влюбился в будущую супругу Марию еще когда учился в школе. В 2006 году они обвенчались, а регистрация в ЗАГСе состоялась только спустя три года. Однако тогда от торжества им пришлось отказаться. Влюбленные исполнили свою мечту, но уже в 2014 году. Они организовали пышный праздник в Томске, но и этого им показалось мало. В конце этого года Павел и Мария решили обновить свои клятвы, тем самым освежив свои отношения.

Четвертая церемония состоялась на побережье Мальдивских островов 20 декабря. Под аркой из цветов, в лучах солнца, супруги вновь признались друг другу в любви и обменялись клятвами в верности. Свидетелями на этот раз выступили их дети: 12-летний Артем, 10-летний Павел и восьмилетний Алексей. Лишь спустя несколько дней Мария обо всем рассказала поклонникам и поделилась кадрами с торжества. Она опубликовала видео, на котором запечатлена вся семья спортсмена. Погребняк и его наследники облачились в белоснежные шорты и рубашки для важного мероприятия, а невеста предпочла полупрозрачное кружевное платье.

На машине для гольфа влюбленных отвезли к месту церемонии. Позже, после официальной части, они сделали несколько снимков на память и вместе с детьми искупались в океане. Поклонники пришли в восторг от трогательных фото и видео. Многие признались, что свадьба на островах — это мечта. Пользователи соцсети поздравили пару и отметили, что для полной картины им не хватает лишь еще одного ребенка — дочери.