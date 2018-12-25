Все в белом: Мария Погребняк поделилась кадрами со своей свадьбы на Мальдивах
Футболист сборной России Павел Погребняк влюбился в будущую супругу Марию еще когда учился в школе. В 2006 году они обвенчались, а регистрация в ЗАГСе состоялась только спустя три года. Однако тогда от торжества им пришлось отказаться. Влюбленные исполнили свою мечту, но уже в 2014 году. Они организовали пышный праздник в Томске, но и этого им показалось мало. В конце этого года Павел и Мария решили обновить свои клятвы, тем самым освежив свои отношения.
На машине для гольфа влюбленных отвезли к месту церемонии. Позже, после официальной части, они сделали несколько снимков на память и вместе с детьми искупались в океане. Поклонники пришли в восторг от трогательных фото и видео. Многие признались, что свадьба на островах — это мечта. Пользователи соцсети поздравили пару и отметили, что для полной картины им не хватает лишь еще одного ребенка — дочери.