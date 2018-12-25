Мединский выступил против мата в российских песнях
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в отечественных песнях не должно быть нецензурной лексики.
Вопрос об использовании мата в музыкальных композициях журналисты задали главе Минкультуры в кулуарах заседания президиума Российского исторического общества.
«Я противник песен с нецензурным контентом», — цитирует Владимира Мединского «Национальная служба новостей».
Продюсер Игорь Матвиенко также предложил ставить возрастные ограничения на музыкальные композиции с нецензурной лексикой, приведя в качестве примера чарт iTunes, где песни с матом помечены буквой E.
Тем временем, многие российские артисты, в частности Валерия, высказались против любого использования нецензурных слов в песнях. Она даже предложила устроить Год матерного детокса.