Мединский выступил против мата в российских песнях

Ненормативной лексики в музыкальных композициях быть не должно, считает министр.

Министр культуры Владимир Мединский считает, что в отечественных песнях не должно быть нецензурной лексики.

Вопрос об использовании мата в музыкальных композициях журналисты задали главе Минкультуры в кулуарах заседания президиума Российского исторического общества.

«Я противник песен с нецензурным контентом», — цитирует Владимира Мединского «Национальная служба новостей».

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Напомним, что ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что нужно разрешить российским музыкантам использовать мат на концертах. Депутат считает, что артистов не стоит ограничивать в способах самовыражения. При этом, Свинцов отметил, что такие концерты должны маркироваться как «18+», то есть со входом только для совершеннолетних.

Продюсер Игорь Матвиенко также предложил ставить возрастные ограничения на музыкальные композиции с нецензурной лексикой, приведя в качестве примера чарт iTunes, где песни с матом помечены буквой E.

Тем временем, многие российские артисты, в частности Валерия, высказались против любого использования нецензурных слов в песнях. Она даже предложила устроить Год матерного детокса.