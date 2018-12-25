НОВОСТИ

Пол Маккартни попросил фанатов не объедаться на Рождество

Пол Маккартни попросил фанатов не объедаться на Рождество Фото: Reuters/Diego Vara
Музыкант обратился к поклонникам на своей страничке в соцсети.

Пол Маккартни остается кумиром миллионов поклонников со времен небывалой популярности ливерпульской рок-группы The Beatles. В свои 76 лет звездный артист продолжает профессиональную деятельность, гастролируя по разным странам с концертами, а также активно ведет страничку в Instagram, где делится с фанатами своими мыслями и кадрами новых проектов и выступлений.

больше по теме
Особняк Пола Маккартни в Лондоне ограбили на десять миллионов фунтовЗлоумышленники проникли в дом артиста, пока он был на гастролях.
Не обходит своим вниманием музыкант и праздники. Накануне в своем блоге Маккартни опубликовал пару забавных рождественских видео с поющими мягкими игрушками и праздничное обращение к поклонникам. Певец призвал британцев не объедаться на Рождество.

«Счастливого всем Рождества! Не ешьте и не пейте слишком много! Я-то знаю, что сделаю это, но для вас это вовсе не оправдание. Надеюсь, вам понравятся все ваши подарки, и, надеюсь, вы помните истинное значение Рождества, которое заключается в любви и мире и добром отношении друг к другу», – заявил Маккартни.

Вам может быть интересно:
Эмма Стоун снялась в клипе Маккартни о травле и хейтерах Маккартни рассказал о соперничестве с Ленноном Дизайнер Стелла Маккартни рассказала, как создавалось свадебное платье Меган Маркл
Тэги:
Пол МаккартниРождество

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пол Маккартни попросил фанатов не объедаться на Рождество
Интересно?
Поделись с друзьями: