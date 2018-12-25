Пол Маккартни попросил фанатов не объедаться на Рождество

Музыкант обратился к поклонникам на своей страничке в соцсети.

Пол Маккартни остается кумиром миллионов поклонников со времен небывалой популярности ливерпульской рок-группы The Beatles. В свои 76 лет звездный артист продолжает профессиональную деятельность, гастролируя по разным странам с концертами, а также активно ведет страничку в Instagram, где делится с фанатами своими мыслями и кадрами новых проектов и выступлений.

больше по теме Особняк Пола Маккартни в Лондоне ограбили на десять миллионов фунтов Злоумышленники проникли в дом артиста, пока он был на гастролях.

Не обходит своим вниманием музыкант и праздники. Накануне в своем блоге Маккартни опубликовал пару забавных рождественских видео с поющими мягкими игрушками и праздничное обращение к поклонникам. Певец призвал британцев не объедаться на Рождество.

«Счастливого всем Рождества! Не ешьте и не пейте слишком много! Я-то знаю, что сделаю это, но для вас это вовсе не оправдание. Надеюсь, вам понравятся все ваши подарки, и, надеюсь, вы помните истинное значение Рождества, которое заключается в любви и мире и добром отношении друг к другу», – заявил Маккартни.