Российские рэперы и звезды YouTube выступят в эфире Первого канала
Молодые российские поп- и рэп-исполнители, а также звезды YouTube появятся в предновогоднем эфире Первого канала. Кумиры современной молодежи выступят в специальном выпуске «Вечернего Урганта» под названием «Голубой Ургант», который будет транслироваться в ночь с 30 на 31 декабря.
По словам Ивана Урганта, эта передача станет альтернативой легендарным «голубым огонькам», которыми пестрят федеральные телеканалы в новогоднюю ночь.
Также на сцене «Голубого Урганта» выступят известные на просторах российского YouTube блогеры Данила Поперечный, Big Russian Boss, а также Илья Соболев. В передаче также появятся актрисы Ирина Горбачева, Александра Бортич, а также некоторые актеры фильма «Кислота».
Кроме того, Первый канал готовит зрителям сюрприз — впервые в эфире отечественного телевидения выступят рэперы Boulevard Depo и Big Baby Tape.
«Голубой Ургант» стартует в эфире Первого канала 30 декабря в 23:30.