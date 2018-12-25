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Российские рэперы и звезды YouTube выступят в эфире Первого канала

Российские рэперы и звезды YouTube выступят в эфире Первого канала Feduk / Дирекция Первого канала
Спецвыпуск передачи «Вечерний Ургант» станет альтернативой «голубым огонькам».

Молодые российские поп- и рэп-исполнители, а также звезды YouTube появятся в предновогоднем эфире Первого канала. Кумиры современной молодежи выступят в специальном выпуске «Вечернего Урганта» под названием «Голубой Ургант», который будет транслироваться в ночь с 30 на 31 декабря.

По словам Ивана Урганта, эта передача станет альтернативой легендарным «голубым огонькам», которыми пестрят федеральные телеканалы в новогоднюю ночь.

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Свои музыкальные композиции в эфире Первого канала исполнят все самые топовые исполнители 2018 года — Иван Дорн, Feduk, Антоха MC, певицы Монеточка и Гречка, группы «Хлеб» и Little Big, дуэт Мальбэк ft. Сюзанна. Об этом сообщает дирекция Первого канала.

Также на сцене «Голубого Урганта» выступят известные на просторах российского YouTube блогеры Данила Поперечный, Big Russian Boss, а также Илья Соболев. В передаче также появятся актрисы Ирина Горбачева, Александра Бортич, а также некоторые актеры фильма «Кислота».

Кроме того, Первый канал готовит зрителям сюрприз — впервые в эфире отечественного телевидения выступят рэперы Boulevard Depo и Big Baby Tape.

«Голубой Ургант» стартует в эфире Первого канала 30 декабря в 23:30.

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«Вечерний Ургант»Первый каналрэпер

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Российские рэперы и звезды YouTube выступят в эфире Первого канала
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