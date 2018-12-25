Звезды «Битвы экстрасенсов» рассказали, как распознать знаки судьбы

Тимофей Руденко и Александр Шепс поделились с поклонниками эзотерическими познаниями.

Победители «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко и Александр Шепс поделились с поклонниками своими эзотерическими знаниями. Звезды телепроекта рассказали, как распознать знаки судьбы.

По словам ясновидящих, подобных знаков в жизни каждого человека бывает очень много, причем самых разнообразных. В зависимости от духовного уровня индивидуума подсказками, которые дает ему вселенная, могут оказаться странные на первый взгляд совпадения или, например случайная фраза прохожего, надпись в подземном переходе и даже картинка из рекламы. Кроме того, знаки людям могут подавать окружающие энергии или умершие люди.

«Здесь важна степень концентрирования человека на этих знаках», – отмечает Руденко. Тогда можно будет понять, что необходимо попасть в какое-либо место или встретиться с каким-либо знакомым. Также человеку стоит обратить внимание на свой внутренний мир, если он постоянно находится в подавленном настроении. Его причиной могут быть негативные сигналы, которые подает окружение, и если попытаться понять себя, отдавая отчет собственным мыслям, знаки могут привести к цели.

«Никаких рамок здесь нет и быть не может, всё зависит лишь от нашего восприятия безграничной вселенной», – рассказал Шепс в интервью Cosmopolitan.

Александр стал победителем «Битвы экстрасенсов» в 2013 году, а Тимофей Руденко обошел своих конкурентов на проекте в последнем, 19 сезоне шоу. Отметим, известный проект неоднократно подвергался критике, его обвиняли постановках, лжи и заранее написанном сценарии. Против эзотерического конкурса высказался, в частности, депутат Виталий Милонов, призвавший закрыть проект.