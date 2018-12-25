Муж Марии Максаковой прошел проверку на детекторе лжи

Далхат Халаев рассказал подробности сделки по продаже элитной квартиры артистки.

Мария Максакова одна воспитывает сына Ивана. Ее супруга Дениса Вороненкова убили в центре Киева больше года назад. Однако долго оперная певица одинока не была. Этим летом она тайно вышла замуж. Ее избранником стал 31-летним житель Нальчика Далхат Халаев. О свадьбе артистки стало известно, когда она обвинила супруга в мошенничестве. Оказалось, что Максакова подарила свою роскошную квартиру стоимостью 120 миллионов рублей Далхату, а он ее продал и скрылся с деньгами.

На днях муж Марии впервые за долгое время согласился дать интервью. Он признался, что его брак с певицей фиктивный. По словам мужчины, артистке нужно было решить некоторые проблемы в Москве, а для упрощения дел она и предложила своему юристу вступить в брак. Максакова отправила Халаева в столицу, чтобы он продал ее квартиру. Однако Далхата обманули друзья и покупатель жилья Мурат Мержоев. Многие считают, что оперная дива использовала адвоката, а другие придерживаются мнения, что это Далхат специально втерся в доверие к звезде, чтобы заработать легкие деньги.

Чтобы опровергнуть все обвинения, житель Нальчика согласился пройти проверку на детекторе лжи в эфире передачи «На самом деле». Он рассказал о том, как проходила продажа элитной недвижимости. По словам Халаева, квартиру решил купить состоятельный бизнесмен Мурат Мержоев. Его интересы представлял племянник. Юрист заверил, что они договорились о продаже квартиры, и он получил задаток в два миллиона рублей, позже покупатель ему перевел еще миллион на счет и 500 тысяч принес наличными. В итоге оказалось, что у Мержоева нет всей сумму для покупки квартиры. Он предложил Далхату подписать документы о передаче недвижимости, в котором будет прописан срок выплаты денег. В первых числах сентября они оформили сделку, но в документах указали не 120 миллионов рублей, а всего 45.

«К расчетному времени договоренность не была выполнена. Мержоев пропал и не стал рассчитываться со мной. С того момента я его не видел. Поручители стали рассказывать бредовые версии о том, что деньги украли», — пояснил адвокат. Он отметил, что с продажи квартиры Максакова ничего не получила. Эксперт в студии рассказал о том, чем закончилась проверка мужа оперной дивы на полиграфе. Мужчина отрицал, что благодаря Марии познакомился с дочерьми влиятельных людей, но это оказалось неправдой. Также оказалось ложью то, что Далхат познакомился с артисткой в соцсетях. У них на самом деле есть общие знакомые. Выяснилось и то, что у супругов не было интимной близости. Эксперт резюмировал, что брак Максакой действительно фиктивный. «Я уверен, что квартиру вернут, и она перейдет в собственность Марии. Я не допущу, чтобы все так забылось», — заверил муж певицы. Проверка на детекторе лжи показала, что Далхата использовали. Гости передачи считают, что юрист стал жертвой мошеннической схемы Максаковой.