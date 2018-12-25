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Эксперты назвали три эффективных способа быстро сжечь калории после рождественского ужина

Эксперты назвали три эффективных способа быстро сжечь калории после рождественского ужина КП/Валерий Звонарев
После праздничных дней организм нужно заставить поработать.

В США и Европе Рождество – это время обильного застолья, во время которого многие злоупотребляют жирной едой и алкогольными напитками. После праздников сотни пациентов обращаются в больницы с пищевыми расстройствами. Даже те, у которых обходится без госпитализации, чувствуют, что организм перегружен, а весы показывают сильную прибавку в весе.

Эксперты рассказали о простых и эффективных способах быстро сжечь калории. Если у вас нет времени на тренажерный зал и упорную круговую тренировку, вам нужно использовать любой доступный способ для физической разгрузки.

Во-первых, наутро после праздника нужно отказаться от автомобиля, такси и общественного транспорта. Даже если ваша работа слишком далеко, постарайтесь пройти, а лучше пробежать часть пути. Для этого даже можно прихватить сменную одежду в рюкзаке. Бег в течение 45 минут или быстрая ходьба в течение часа помогут сжечь 1000 килокалорий.

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Если прогулка или пробежка не удалась, то в течение дня офисе нужно отказаться от лифта и весь день ходить пешком. Это не так напряженно и вы не сильно устанете. При этом даже не заметите, как сожжете весь накопленный за праздники жир. Ходьба верх и вниз по лестнице каждые полчаса сжигает как минимум 200 калорий. Если у вас есть велосипед, то специалисты советуют непременно расчехлить его после праздников. Если позволяет погода, можно также отправиться на нем на работу или совершить велопрогулку с семьей после трудового дня. За 20 минут можно проститься с 200 калориями, пишет Daily Star.

Для большинства россиян в свете корпоративов и предстоящих праздников это также актуальные советы. Что касается велосипеда, то в это время года на это решаются только отдельные смельчаки. Это можно заменить на вечерний выгул собаки, или упражнения с мячом. Различные выпады и вращения мяча могут сжечь 300 калорий за полчаса.

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Тэги:
занятия спортомлишний веспохудение

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Эксперты назвали три эффективных способа быстро сжечь калории после рождественского ужина
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