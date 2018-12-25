Эксперты назвали три эффективных способа быстро сжечь калории после рождественского ужина
В США и Европе Рождество – это время обильного застолья, во время которого многие злоупотребляют жирной едой и алкогольными напитками. После праздников сотни пациентов обращаются в больницы с пищевыми расстройствами. Даже те, у которых обходится без госпитализации, чувствуют, что организм перегружен, а весы показывают сильную прибавку в весе.
Эксперты рассказали о простых и эффективных способах быстро сжечь калории. Если у вас нет времени на тренажерный зал и упорную круговую тренировку, вам нужно использовать любой доступный способ для физической разгрузки.
Во-первых, наутро после праздника нужно отказаться от автомобиля, такси и общественного транспорта. Даже если ваша работа слишком далеко, постарайтесь пройти, а лучше пробежать часть пути. Для этого даже можно прихватить сменную одежду в рюкзаке. Бег в течение 45 минут или быстрая ходьба в течение часа помогут сжечь 1000 килокалорий.
Для большинства россиян в свете корпоративов и предстоящих праздников это также актуальные советы. Что касается велосипеда, то в это время года на это решаются только отдельные смельчаки. Это можно заменить на вечерний выгул собаки, или упражнения с мячом. Различные выпады и вращения мяча могут сжечь 300 калорий за полчаса.