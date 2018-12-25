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Две новые песни Аллы Пугачёвой попали в Сеть

Две новые песни Аллы Пугачёвой попали в Сеть Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Скорее всего, это дело рук хакеров.

Алла Пугачёва в следующем году планирует с размахом отпраздновать свое 70-летие. Так на 17 апреля запланирован большой концерт Примадонны в Москве. Билеты на выступление уже сейчас доходят до 150 тысяч рублей у спекулянтов. В кассах заветных квитков уже давно нет. Ясно, что в зале будет полный аншлаг. Причем так бы было при любой цене на билеты. на концерте совершенно точно появятся многие друзья знаменитости. Пропустить такие действие, конечно, никто не захочет.

Между тем в честь юбилея Примадонна приготовила две новые песни. Спеть она их планировала на концерте в честь юбилея, однако в Сети уже есть композиции, которые будет исполнять звезда. Одна из песен называется «Что вижу — то пою», а вторая «Поживи в моей шкуре».

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Сама Примадонна пока никак не комментировала появление песен в Сети. Скорее всего, всему виной вездесущие хакеры, которые лишили певицу сюрприза, приготовленного для многочисленных поклонников, сообщает «СтарХит».

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Тэги:
Алла Пугачевадень рожденияновые песни

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Две новые песни Аллы Пугачёвой попали в Сеть
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