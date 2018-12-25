Юлия Высоцкая показала себя без макияжа

45-летняя Юлия Высоцкая поделилась снимком, на котором она позирует без косметики.

В своем Instagram супруга режиссера Андрея Кончаловского — актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала фото, на котором она позирует без косметики. 45-летняя артистка не переживает из-за первых мимических морщинок, гусиных лапок в уголках глаз, которые появились у Юлии в силу возрастных изменений кожа.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, близкий друг Андрея Кончаловского — композитор Эдуард Артемьев рассказал о том, что супруги переживают не самый просто период в своей семейной жизни. По его словам, произошедшая в семье Кончаловского трагедия должна была сплотить их с супругой, однако этого так и не произошло. Напомним, что еще пять лет назад Андрей Кончаловский вместе с дочкой Марией попал в крупную аварию во Франции. В ДТП сильно пострадала его дочка, которую медики ввели в состояние искусственной комы. До сих пор родители девочки делают все возможное, чтобы их дочка встала на ноги.

Ранее свои фото без косметики показали: украинская певица Светлана Лобода, телеведущая Регина Тодоренко и певица Полина Гагарина. Артистки вне сцены и съемочного процесса предпочитают естественный макияж, выбирая пастельные оттенки и увлажняющие крема для крема.