Яна Рудковская хотела бы породниться с Филиппом Киркоровым

Сын продюсера и дочь поп-короля дружат уже несколько лет.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что она была бы не против породниться с поп-королем отечественной сцены Филиппом Киркоровым. Дело в том, что сын Рудковской и Плющенко Александр, которому всего пять лет, дружит с Аллой-Викторией, которая в этом году между прочим уже пошла в первый класс. Рудковская заметила, что «Гном-Гномыч» и Алла-Виктория дети одного поколения. Продюсер уверена на сто процентов, что у них будет очень интересная жизнь.

Рудковская также заметила, что она пока не задумывается о пластической операции. Сейчас ее полностью устраивает внешность. В то же время она не исключила, что когда-то может прийти время и она задумается над пластикой.

Рудковская заявила, что сегодня у нее нет времени на спа-процедуры. Она делает укладку и макияж в салонах. Все остальное дома. Продюсер очень негативно относится к уколам красоты. По ее мнению, это как наркотик. Она уверена, что все эти процедуры придуманы, чтобы вытянуть денег у доверчивых граждан, сообщает «Собеседник».