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Папарацци застали вместе упорно отрицающих роман Эндрю Гарфилда и Риту Ору

Папарацци застали вместе упорно отрицающих роман Эндрю Гарфилда и Риту Ору кадр из фильма "Новый Человек-Паук"
Новый «Человек-Паук» сходил за покупками и прогулялся с популярной певицей.

В последнее время ходят упорные слухи о серьезном романе между 35-летним актером Эндрю Гарфилдом и певицей Ритой Орой. Сами звезды свои отношения не комментируют и всячески стараются сохранить их в тайне. Однако папарацци добыли очередные свидетельства их связи. Звезд застали вместе за неспешной прогулкой в Лондоне. Судя по всему, пара отправилась за продуктами. Пока Эндрю что-то увлеченно рассказывал своей подруге, она несла два небольших полиэтиленовые пакета и крепко держала его под руку.

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На Гарфилде было кофейное пальто и бейсболка. 28-летняя Ора попыталась замаскироваться черным пальто и стильной кепкой с козырьком. Как отмечают свидетели, они шли неспешно по Примроуз-Хилл и выглядели очень уютно.Напомним, слухи о романе звезд появились в ноябре. До этого Гарфилд встречался с партнершей по фильму «Новый Человек-Паук» Эммой Стоун. Та даже призналась после разрыва, что до сих пор его любит. Рита Ора до этих отношениях состояла в связи с музыкальным продюсером Эндрю Уоттом.

Человек, близких в окружению звездной пары сообщил, что Рита Ора и Эндрю Гарфилда всерьез влюблены, -пишет Usmagazine.

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звездные романыРита ОраЭндрю Гарфилд

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Папарацци застали вместе упорно отрицающих роман Эндрю Гарфилда и Риту Ору
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