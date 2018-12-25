Папарацци застали вместе упорно отрицающих роман Эндрю Гарфилда и Риту Ору
Новый «Человек-Паук» сходил за покупками и прогулялся с популярной певицей.
В последнее время ходят упорные слухи о серьезном романе между 35-летним актером Эндрю Гарфилдом и певицей Ритой Орой. Сами звезды свои отношения не комментируют и всячески стараются сохранить их в тайне. Однако папарацци добыли очередные свидетельства их связи. Звезд застали вместе за неспешной прогулкой в Лондоне. Судя по всему, пара отправилась за продуктами. Пока Эндрю что-то увлеченно рассказывал своей подруге, она несла два небольших полиэтиленовые пакета и крепко держала его под руку.
Человек, близких в окружению звездной пары сообщил, что Рита Ора и Эндрю Гарфилда всерьез влюблены, -пишет Usmagazine.
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