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Алика Смехова рассказала о своей мечте и поделилась детским фото

Алика Смехова рассказала о своей мечте и поделилась детским фото Алика Смехова. фото: instagram.com/alika_smekhova
Актриса считает, что была не самым красивым ребенком.

Алика Смехова, как известно, родилась в Москве в семье актера Вениамина Смехова. Она пошла по стопам отца и стала актрисой. Теперь знаменитость не только строит карьеру, но и воспитывает детей. У нее подрастает сын Макар, а также есть старший наследник Артем, которому в этом году исполнилось 18 лет. С сыновьями она старается проводить как можно больше времени, поэтому даже в загруженный работой декабрь звезда несколько раз выходила в свет с наследниками.

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Смехова на днях предалась воспоминаниям и поделилась архивным фото. В кадре она запечатлена еще совсем маленькой в детском саду. Оказалось, что ей всегда доставалась роль Снежинки на утренниках, но она мечтала совсем о другой роли. «В детском саду я всегда была рядовой снежинкой, а мечтала быть Снегурочкой, но красоты и белой косы не наблюдалось. С годами все компенсировала, конечно», — рассказала Алика.

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Поклонники признались, что в те годы многим доставалась роль Снежинки. Пользователи соцсети не согласились с артисткой в том, что она была некрасивой в детстве. «Мы все тогда были снежинками. С костюмами не очень было», «Фотки точно такие же, как мои! Поразительно», «Сын очень похож на вас!», «Алика, с чего вы взяли, что не были некрасивой! Вы очень красивый и милый ребенок на фото!», — высказали свое мнение подписчики. Отметим, что многие завидую тому, как молодо Алика выглядит в 50 лет. Более того, поклонники восхищаются чувством стиля актрисы, которая умело подчеркивает свою женственность.

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Алика Смехова рассказала о своей мечте и поделилась детским фото
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