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Юлия Барановская увезла детей в Намибию

Юлия Барановская увезла детей в Намибию Юлия Барановская с дочкой Яной (Фото: Instagram)
В своем Instagram экс-супруга футболиста Андрея Аршавина делиться свежими снимками с отдыха.

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская то и дело публикует в своем микроблоге свежие снимки с отдыха. На фото светская львица позирует вместе с детьми, которых она родила в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. 33-летняя телеведущая одна воспитывает тринадцатилетнего Артема, десятилетнюю Яну и шестилетнего Арсения. Примечательно, что младшего сына Юлия родила уже без возлюбленного. Дело в том, что футболист ушел из семьи, когда Барановская находилась на пятом месяце беременности.

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Барановская не боится того, что младшего сына будут сравнивать с АршавинымВедущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская рассказала о воспитании детей.
В одном из своих интервью телеведущая призналась, что уже могла бы выйти замуж, однако после истории с Аршавиным светская львица, как и любая женщина на ее месте, стала взвешивать и обдумывать каждое свое решение. Пока Юлия наслаждается компанией своих детей, радуя верных почитателей фотоотчетом с поездки. «Намибия — это любовь с первого взгляда и навсегда!! Посылаем вам лучики любви», — написала в своем микроблоге телеведущая, опубликовав фото с детьми, которые позирует в костюмчиках камуфляжной расцветки ткани стиля милитари.

По словам Юлии, ее младший сын увлекается футболом. Мальчик тренируется в детской академии «Барселона» и делает свои первые успехи на поле. Барановская не переживает из-за того, что Арсения могут сравнивать с отцом, которого она считала выдающимся футболистом.

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Тэги:
российские телеведущиеЮлия Барановская

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Юлия Барановская увезла детей в Намибию
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