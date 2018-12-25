Юлия Барановская увезла детей в Намибию
Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская то и дело публикует в своем микроблоге свежие снимки с отдыха. На фото светская львица позирует вместе с детьми, которых она родила в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. 33-летняя телеведущая одна воспитывает тринадцатилетнего Артема, десятилетнюю Яну и шестилетнего Арсения. Примечательно, что младшего сына Юлия родила уже без возлюбленного. Дело в том, что футболист ушел из семьи, когда Барановская находилась на пятом месяце беременности.
По словам Юлии, ее младший сын увлекается футболом. Мальчик тренируется в детской академии «Барселона» и делает свои первые успехи на поле. Барановская не переживает из-за того, что Арсения могут сравнивать с отцом, которого она считала выдающимся футболистом.