Александра Стриженова попросила подруг прийти на свое 18-летие в черных платьях

Дочь популярных телеведущих несколько дней назад стала совершеннолетней.

Известно, что телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы без ума от своей дочери Саши. Девушка 19 декабря отпраздновала 18-летие. На протяжении недели она не показывала снимки с торжества и вот наконец-то на своей страничке в социальной сети Instagram выложила фотографии. Стриженова на снимках в красивом белоснежном платье с открытыми плечами. Интересно, что все девушки, которые пришли на день рождения к Саше Стриженовой, в черных платьях. Видимо, это была просьба Александры. Так было сделано специально, чтобы именинница выделялась из толпы.

больше по теме Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия Телеведущая поделилась трогательным снимком с наследницей.

«Люди, которые сделали этот день особенным! Просто посмотрите на эмоции, которые попали в объектив. Это лишь малая часть фотографий, которыми я хочу поделиться! Готовьтесь», — пошутила Александра Стриженова.

«Самые красивые! Спасибо за праздник! Люблю», «Просто любовь. Спасибо тебе за тебя, и за эти эмоции!» — заметили в комментариях подписчики Александры Стриженовой.

Добавим, что несколько дней назад мать девушки Екатерина Стриженова очень тепло поздравила свою дочь с праздником. Она отметила, что теперь Саша вольна делать, что захочет, потому что стала совершеннолетней. В то же время телеведущая отметила, что очень надеется, что дочь не свернет с правильного пути. Впрочем, можно не сомневаться, что девушка выберет правильную дорогу. Она никогда не была замечена в каких-то скандалах, как дети многих других знаменитостей. Девушка всегда прекрасно училась и поступила в МГУ.