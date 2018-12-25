«Блондинка в законе» Риз Уизерспун поделилась трогательным рождественским фото

В окружении звезды говорят, что ее дети от обоих браков очень дружны между собой.

Риз Уизерспун поделилась трогательным семейным фото, на котором она позирует с мужем и тремя своими детьми. Все семейство выглядит довольным и счастливым в домашней одежде на фоне красочной елки. Сама 42-летняя актриса продемонстрировала отменную физическую форму, представ в джемпере и узких джинсах, а также свою фирменную улыбку, за которую ее полюбили миллионы поклонников.

«Счастливого Рождества от моей семьи вашей». В канун праздника я желаю вам отличного настроения и дня, наполненного любовью и смехом. Это важные вещи, которые напоминают нам о том, как мы все счастливы. И я посылаю особые пожелания света и любви всем, кому это нужно», — поделилась звезда.

Уизерспун счастлива во втором браке с агентом Джимом Тота. До этого звезда фильма «Блондинка в законе» была девять лет замужем за актером Райаном Филлиппом. Она родила ему двух детей – дочери Аве сейчас 19 лет, сыну Дикону – 15 лет. Пара рассталась в 2008 году. В 2010 году актриса начала встречаться со своим агентом, спустя год они поженились. У них появился совместный ребенок, сейчас их сыну Теннесси – шесть лет.

Как говорят в окружении звезды, старшие дети прекрасно ладят и с мужем мамы, и с братиком, которого старательно опекают. Что касается отношения с мужем, то Риз говорит, что это единственный человек, который может заставить ее улыбаться каждый день. Риз также близка со своей 19-летней дочкой Авой, которая летом окончила среднюю школу.

«Они лучшие друзья и им нравится проводить время вместе, они неразлучны», — пишет Usmagazine со ссылкой на свой источник.

Недавно мама и дочка даже приняли участие в совместной рекламной компании для модного лейбла.