Дочь Екатерины Стриженовой устроила вечеринку в честь 18-летия

Именинница была неотразима в белоснежном платье.

Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов состоят в браке 31 год. Многие считают их эталоном семьи. У супругов есть взрослая дочь Анастасия, которая вместе с мужем живет в США. В этом году она стала мамой. Своим родителям девушка подарила внука Петра. Также у Стриженовых есть еще одна наследница — Александра, которую близкие называют просто Саша. Несколько дней назад ей исполнилось 18 лет. В честь совершеннолетия девушка организовала вечеринку в ресторане.

больше по теме 50-летняя Екатерина Стриженова продемонстрировала растяжку Телеведущая поделилась кадрами из фитнес-зала.

Дочь Екатерины для праздника облачилась в короткое белоснежное платье. Она дополнила образ алой помадой. Саша пригласила на вечеринку практически всех своих друзей, поэтому в заведении было очень весело. По словам Стриженовой, танцы не прекращались до самого утра. Поздравили именинницу родные и близкие, а также ее возлюбленный. Напомним, они стали встречаться еще когда девушка училась в школе. Теперь молодые люди вместе учатся в МГУ.

Многие гости остались под впечатлением от праздника. Они поблагодарили Сашу в соцсетях. А поклонники в очередной раз поздравили девушку с днем рождения. «Невероятно красивая», «Будь счастливой», «приятно смотреть на красивых юных девушек», «Оставайся собой», — прокомментировали снимки подписчики. Добавим, что в свободное от учебы время Саша часто участвует в фотосессиях. Работать перед камерой она научилась давно, так как уже в три месяца рекламировала детскую косметику «Непоседы».