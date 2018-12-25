Муж Полины Гагариной не может простить себе смерть отца

Дмитрий Исхаков уверен, что папа мог спокойно прожить еще 20-25 лет.

Муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей страничке в социальной сети Instagram оставил пронзительный пост, адресованный отцу, который ушел из жизни три года назад. Исхаков признался, что при жизни оказывал отцу мало внимания. По его словам, папа мог бы спокойно прожить еще 20-25 лет. Отец Исхакова не застал рождения внучки. Совместного ребенка Исхакова с Полиной Гагариной.

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Сейчас Исхакову в наследство, как он написал, остались стихи отца. Многие из них он читал будущему фотографу, когда тот был еще маленьким. Оказалось, что отец Исхакова был переводчиком-синхронистом. Прекрасно знал французский и английский язык. Исхаков вспомнил, как в далеком 1986 году отец пришел домой и подарил ему кассету с мультиками «Том и Джерри». Тогда, по словам Исхакова, это было чем-то нереальным.

«Он сейчас все видит и чувствует. Главное, что вы чувствуете. И это весьма обычная история, многим знакомая», «Дмитрий, ваш папа «в далеком солнечном раю», куда «душа стремилась из неволи», «Берегите эти волшебные моменты в своей памяти, рассказывайте о них своим детям!» — заметили в комментариях пользователи.