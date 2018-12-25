В интернет попало рождественское видео юной Меган Маркл
Меган Маркл проводит уже вторые рождественские каникулы в кругу британской королевской семьи. В этом году на праздничном обеде в Сандрингеме бывшая актриса появится уже в статусе законной супруги принца Гарри. Но 20 лет назад герцогиня Сассекская, чье лицо знакомо теперь всему миру, была самым обычным подростком.
«Будучи неловким подростком, сейчас Меган превратилась в привлекательную молодую женщину», – пишет The Daily Mail.
Напомним, 37-летняя жена принца Гарри ждет первенца, малыш появится на свет весной следующего года. К сожалению, после замужества отношения с родными у герцогини стали напряженными. На Рождество в Кенсингтонский дворец не приедет мать Меган Дория Рагланд, а отец Маркл сетует на то, что дочь не отвечает на его сообщения и телефонные звонки. Но больше всего внимания привлекает к себе сводная сестра Меган Саманта, сравнившая недавно родственницу с Гринчем – персонажем семейной комедии «Гринч – похититель Рождества», который мечтал испортить людям праздник.