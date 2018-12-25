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В интернет попало рождественское видео юной Меган Маркл

В интернет попало рождественское видео юной Меган Маркл Фото: Reuters/Hannah McKay
На кадрах 20-летней давности будущая супруга принца Гарри предстала обычным подростком.

Меган Маркл проводит уже вторые рождественские каникулы в кругу британской королевской семьи. В этом году на праздничном обеде в Сандрингеме бывшая актриса появится уже в статусе законной супруги принца Гарри. Но 20 лет назад герцогиня Сассекская, чье лицо знакомо теперь всему миру, была самым обычным подростком.

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В интернет попало архивное видео, датированное 1998 годом, когда Меган исполнилось 17 лет. На кадрах ролика запечатлен фрагмент рождественского шоу в той самой школе Лос-Анджелеса, где училась Маркл. В видео Меган и ее одноклассница, одетые в черные платьица и красные колпаки, исполняют знаменитый веселый хит Santa Baby, «выпрашивая» у Санты в подарок яхту, кабриолет и кольцо. Именно эта песня в 1953 году принесла всемирную известность американской певице Эрте Хитт, впоследствии ее исполняли многие звезды, в том числе Мадонна и Кайли Миноуг.

«Будучи неловким подростком, сейчас Меган превратилась в привлекательную молодую женщину», – пишет The Daily Mail.

Напомним, 37-летняя жена принца Гарри ждет первенца, малыш появится на свет весной следующего года. К сожалению, после замужества отношения с родными у герцогини стали напряженными. На Рождество в Кенсингтонский дворец не приедет мать Меган Дория Рагланд, а отец Маркл сетует на то, что дочь не отвечает на его сообщения и телефонные звонки. Но больше всего внимания привлекает к себе сводная сестра Меган Саманта, сравнившая недавно родственницу с Гринчем – персонажем семейной комедии «Гринч – похититель Рождества», который мечтал испортить людям праздник.

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В интернет попало рождественское видео юной Меган Маркл
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