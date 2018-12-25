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Звезду «Сумерек» Кристен Стюарт застукали с новой возлюбленной

Звезду «Сумерек» Кристен Стюарт застукали с новой возлюбленной кадр из фильма "Сумерки"
Актриса проводит рождественские праздники со звездным стилистом Сарой Динкин.

Кристен Стюарт, которая вначале карьеры крутила романы с партнерами по сцене, в том числе и с коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном, в последнее время совсем потеряла интерес к противоположному полу. После многочисленных слухов, 28-летняя Стюарт заявила о своей бисексуальности. После этого у нее были романы с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл, французской певицей и актрисой Соко, певицей и продюсером St. Vincent. Последние два года Кристен встречалась с моделью Стеллой Максвелл. Говорили, что звезда наконец угомонилась и нашла свою вторую половинку. Но, судя по всему, пара окончательно рассталась.

После работы над фильмом в перезапуске «Ангелов Чарли», Стюарт, которую наряду с Анджелиной Джоли и Дженнифер Лоуренс называют самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, взяла тайм-аут. В последнее время она становится все меньше похожа на утонченную и хрупкую Беллу из саги «Сумерки», которая принесла ей мировую славу. Она кардинально сменила образ, окончательно превратившись в пацанку.

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Кристен подстриглась под мальчика, а из одежды все чаще предпочитает рваные джинсы, бесформенные футболки и кеды. Расставшись с Максвелл, актриса переключилась на звездного стилиста Сару Динкин, пишет Spletnik.

Парочка старательно одевается небрежно и носит темные очки, но иногда им не удается сохранить инкогнито. Последняя их прогулка по улицам Лос-Анджелеса была рассекречена. Девушки гуляли с прохладительными напитками, нежно держась за руки. Когда их окружили папарацци, недовольной Кристен и Саре пришлось ускорить шаг и скрыться в автомобиле с тонированными стеклами.

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Тэги:
"Сумерки"звездные романыКристен Стюарт

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Звезду «Сумерек» Кристен Стюарт застукали с новой возлюбленной
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