НОВОСТИ

Прощала мне все: Панкратов-Черный признался, что всегда возвращался к одной и той же женщине

Прощала мне все: Панкратов-Черный признался, что всегда возвращался к одной и той же женщине Александр Панкратов-Черный (Фото: Михаил Фролов/"КП")
Советский и российский актер, народный артист России Александр Панкратов-Черный стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в этом году отпраздновал свое 69-летие. Актер сумел завоевать признание своего зрителя благодаря ролям в таких картинах, как: «Мы из джаза» (1983), «Жестокий романс» (1984), «Битва за Москву» (1985), «Караван смерти» (1991), «Личная жизнь королевы» (1993), «Остров ненужных людей» (2012) и многих других.

больше по теме
Грозил разводом: супруга 83-летнего Гафта заговорила об импульсивном характере актераАктриса Ольга Остроумова призналась, что с возрастом Валентин Гафт стал спокойней. В молодые годы при каждой ссоре актер грозился подать на развод.
В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Александр Васильевич рассказал о главной женщине в его жизни — женщине, к которой он всегда возвращался, несмотря на время и обстоятельства. Со своей будущей супругой Юлией Монаховой, дочкой кинооператора Владимира Монахова — Панкратов-Черный познакомился в студенческие годы. Тогда будучи юношей, будущий артист пытался произвести впечатление на близких своей возлюбленной. Поначалу отец Юлии считал, что избранник его дочери происходит из обеспеченной семьи.

«Ох, как я сватался! Я приезжал к будущей теще, одалживал 10 рублей до стипендии. На эти деньги я покупал цветы, шампанское, шоколад и являлся в дом. У Владимира Васильевича сначала сложилось впечатление, что я из обеспеченной семьи. Он не хотел отдавать ее за меня. С тестем помирились через 16 лет, когда родился сын», -вспоминает актер. Первенец пары — сын Владимир, появился на свет, когда Панкратову-Черному уже исполнился 31 год. Говоря о взаимоотношениях с супругой, Александр Васильевич заверил, что Юлия всегда проявляла терпимость. «Прощала мне все и вся. Она для меня святая. Я уходил, возвращался, а она мне все прощала», — отметил Панкратов-Черный, добавив, что часто сидел без работы и едва мог обеспечивать семью.

Актер пытался наладить личную жизнь на стороне, заводил бесчисленные романы, Александр Васильевич никогда не жаловался на отсутствие внимания со стороны представительниц прекрасного пола. «Я уходил и старался другую семью завести, третью, но потом возвращался к ней, а она — ко мне», — уточнил актер. С Юлией они поженились лишь спустя сорок лет совместной жизни.

Вам может быть интересно:
Грозил разводом: супруга 83-летнего Гафта заговорила об импульсивном характере актера Уникальная женщина: певица Валерия обратилась к вдове Кобзона Вдову Кобзона критикуют за то, что она не соблюдает траур по мужу
Тэги:
Александр Панкратов-Чёрный

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Прощала мне все: Панкратов-Черный признался, что всегда возвращался к одной и той же женщине
Интересно?
Поделись с друзьями: