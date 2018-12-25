Прощала мне все: Панкратов-Черный признался, что всегда возвращался к одной и той же женщине

Советский и российский актер, народный артист России Александр Панкратов-Черный стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в этом году отпраздновал свое 69-летие. Актер сумел завоевать признание своего зрителя благодаря ролям в таких картинах, как: «Мы из джаза» (1983), «Жестокий романс» (1984), «Битва за Москву» (1985), «Караван смерти» (1991), «Личная жизнь королевы» (1993), «Остров ненужных людей» (2012) и многих других.

В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Александр Васильевич рассказал о главной женщине в его жизни — женщине, к которой он всегда возвращался, несмотря на время и обстоятельства. Со своей будущей супругой Юлией Монаховой, дочкой кинооператора Владимира Монахова — Панкратов-Черный познакомился в студенческие годы. Тогда будучи юношей, будущий артист пытался произвести впечатление на близких своей возлюбленной. Поначалу отец Юлии считал, что избранник его дочери происходит из обеспеченной семьи.

«Ох, как я сватался! Я приезжал к будущей теще, одалживал 10 рублей до стипендии. На эти деньги я покупал цветы, шампанское, шоколад и являлся в дом. У Владимира Васильевича сначала сложилось впечатление, что я из обеспеченной семьи. Он не хотел отдавать ее за меня. С тестем помирились через 16 лет, когда родился сын», -вспоминает актер. Первенец пары — сын Владимир, появился на свет, когда Панкратову-Черному уже исполнился 31 год. Говоря о взаимоотношениях с супругой, Александр Васильевич заверил, что Юлия всегда проявляла терпимость. «Прощала мне все и вся. Она для меня святая. Я уходил, возвращался, а она мне все прощала», — отметил Панкратов-Черный, добавив, что часто сидел без работы и едва мог обеспечивать семью.

Актер пытался наладить личную жизнь на стороне, заводил бесчисленные романы, Александр Васильевич никогда не жаловался на отсутствие внимания со стороны представительниц прекрасного пола. «Я уходил и старался другую семью завести, третью, но потом возвращался к ней, а она — ко мне», — уточнил актер. С Юлией они поженились лишь спустя сорок лет совместной жизни.