Юлия Меньшова повторила знаменитый образ Барбары Брыльски из «Иронии судьбы»

Телеведущая призналась, что всегда считала актрису эталоном женственности.

Юлия Меньшова известная телеведущая и актриса. Она также активно ведет блог в соцсетях, где делится последними новостями, кадрами со съемок, а не так давно знаменитость показала стильный ремонт в своей квартире. Достаточно часто она отвечает на вопросы подписчиков. Меньшова старается быть открытой и порой делится своими самыми теплыми воспоминаниями из юности и детства. На днях она снова разоткровенничалась в Сети.

Меньшова опубликовала фото, на котором позирует в меховой шапке. «Возвращение в моду 70-ых подарило мне исполнение мечты детства, теперь у меня есть шапка — как у Нади из „Иронии судьбы!“», — написала она. Телеведущая призналась, что в детстве считала эталоном женственности актрису Барбару Брыльску. «А эта шапка, и пальто к капюшоном — виделись максимумом стиля и шика. В мои 8-10 лет, я иногда воображала, что я — это она, и входя в подъезд, пыталась также элегантно тряхнуть головой, чтобы снег ссыпался с моей вязаной шапки с помпоном, и потом стряхивала его с несуществующего капюшона моего детского клетчатого пальто на ватине, с воротником из цигейки. В общем, прожив полжизни, я, наконец, приблизилась к заветному образу», — пояснила Юлия.

Телеведущая призналась, что новая шапка оказалась неудобной, но снимать ее она не хочет. Поклонники отметили, что образ из фильма Меньшовой очень идет. Они написали множество комплиментов знаменитости в соцсети. «А вы знаете? Очень похожа на героиню этого фильма», «Мы все ее обожали! Мне нравился этот взгляд Нади, какой-то пристальный и с ноткой меланхолии», «И Наде и Юле, очень идёт!», «Юлия, вы на фотографии очень похожи с Наденькой из фильма!», — прокомментировали пост подписчики.