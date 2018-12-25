Юлия Меньшова повторила знаменитый образ Барбары Брыльски из «Иронии судьбы»
Юлия Меньшова известная телеведущая и актриса. Она также активно ведет блог в соцсетях, где делится последними новостями, кадрами со съемок, а не так давно знаменитость показала стильный ремонт в своей квартире. Достаточно часто она отвечает на вопросы подписчиков. Меньшова старается быть открытой и порой делится своими самыми теплыми воспоминаниями из юности и детства. На днях она снова разоткровенничалась в Сети.
Телеведущая призналась, что новая шапка оказалась неудобной, но снимать ее она не хочет. Поклонники отметили, что образ из фильма Меньшовой очень идет. Они написали множество комплиментов знаменитости в соцсети. «А вы знаете? Очень похожа на героиню этого фильма», «Мы все ее обожали! Мне нравился этот взгляд Нади, какой-то пристальный и с ноткой меланхолии», «И Наде и Юле, очень идёт!», «Юлия, вы на фотографии очень похожи с Наденькой из фильма!», — прокомментировали пост подписчики.