«Лучшая реклама года»: Михаил Полицеймако пришел в восторг от ролика Игоря Лифанова

Актер живо спародировал ужас от дальней поездки в Комсомольск-на-Амуре.

Михаила Полицеймако искренне позабавил ролик, который опубликовал его коллега по цеху Игорь Лифанов. Полицеймако даже назвал его «лучшей рекламой года». На видео Лифанов получает приглашение на гастроли в Комсомольск-на-Амуре, где он должен был представить провокационную постановку пьесы Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». Он весьма натурально приходит в ужас от того, сколько займет дорога до места.

К слову сказать, расстояние между Москвой и этим городом в Хабаровском крае по прямой траектории более шести тысяч километров. Самый быстрый способ попасть в Комсомольск-на-Амуре – самолет, но и авиаперелет занимает 8 часов 12 минут. Поэтому неудивительно, что актер пришел в ужас.

Однако трогательный и проникновенный монолог Лифанова о важности зрителя и в Москве, и в Париже, и в Комсомольске-на-Амуре не оставил равнодушными не только Полицеймако, но и поклонников Игоря Лифанова.