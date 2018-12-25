«Лучшая реклама года»: Михаил Полицеймако пришел в восторг от ролика Игоря Лифанова
Михаила Полицеймако искренне позабавил ролик, который опубликовал его коллега по цеху Игорь Лифанов. Полицеймако даже назвал его «лучшей рекламой года». На видео Лифанов получает приглашение на гастроли в Комсомольск-на-Амуре, где он должен был представить провокационную постановку пьесы Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». Он весьма натурально приходит в ужас от того, сколько займет дорога до места.
К слову сказать, расстояние между Москвой и этим городом в Хабаровском крае по прямой траектории более шести тысяч километров. Самый быстрый способ попасть в Комсомольск-на-Амуре – самолет, но и авиаперелет занимает 8 часов 12 минут. Поэтому неудивительно, что актер пришел в ужас.
«Великолепный миниклип с законченным сюжетом и в безупречном исполнении! Просто убеждена, что его включат в программу обучения будущих актеров. Вы — крутой, Игорь! Если бы жила в тех краях, купила бы билеты на все представления… Удачи Вам! Там подлинное восточное гостеприимство и великодушие!», «Приятного полёта! Но далековато, приходилось там бывать!», «Талантливо подано», «Это очень смешно и не грубо», «Супер анонс!!! Надо, Игорь, надо!» — написали в комментариях на страничке актера в Facebook.