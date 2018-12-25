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«Лучшая реклама года»: Михаил Полицеймако пришел в восторг от ролика Игоря Лифанова

«Лучшая реклама года»: Михаил Полицеймако пришел в восторг от ролика Игоря Лифанова КП/Лариса Кудрявцева
Актер живо спародировал ужас от дальней поездки в Комсомольск-на-Амуре.

Михаила Полицеймако искренне позабавил ролик, который опубликовал его коллега по цеху Игорь Лифанов. Полицеймако даже назвал его «лучшей рекламой года». На видео Лифанов получает приглашение на гастроли в Комсомольск-на-Амуре, где он должен был представить провокационную постановку пьесы Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». Он весьма натурально приходит в ужас от того, сколько займет дорога до места.

К слову сказать, расстояние между Москвой и этим городом в Хабаровском крае по прямой траектории более шести тысяч километров. Самый быстрый способ попасть в Комсомольск-на-Амуре – самолет, но и авиаперелет занимает 8 часов 12 минут. Поэтому неудивительно, что актер пришел в ужас.

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Однако трогательный и проникновенный монолог Лифанова о важности зрителя и в Москве, и в Париже, и в Комсомольске-на-Амуре не оставил равнодушными не только Полицеймако, но и поклонников Игоря Лифанова.

«Великолепный миниклип с законченным сюжетом и в безупречном исполнении! Просто убеждена, что его включат в программу обучения будущих актеров. Вы — крутой, Игорь! Если бы жила в тех краях, купила бы билеты на все представления… Удачи Вам! Там подлинное восточное гостеприимство и великодушие!», «Приятного полёта! Но далековато, приходилось там бывать!», «Талантливо подано», «Это очень смешно и не грубо», «Супер анонс!!! Надо, Игорь, надо!» — написали в комментариях на страничке актера в Facebook.

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Игорь ЛифановМихаил Полицеймакоспектакль

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«Лучшая реклама года»: Михаил Полицеймако пришел в восторг от ролика Игоря Лифанова
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