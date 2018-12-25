Роналду с семьей, а Агилера на работе: звезды показали, как отметили Рождество

Многие знаменитости провели вечер в кругу родных и близких.

Из года в год многие жители Америки, России и других стран отмечают католическое Рождество. Большинство зарубежных звезд в ночь с 24 на 25 декабря стараются собратья за одним столом с родными. Накануне вечером так сделал и Криштиану Роналду. Знаменитый футболист вместе с невестой Джорджиной Родригес и детьми облачились в колпаки Санта-Клауса. Они сделали памятное фото дома. К слову, свое семейное гнездышко влюбленные украсили еще в ноябре.

В семейном кругу провел вечер и Уилл Смит. Он опубликовал фото, на котором запечатлены его жена Джада Пинкетт-Смит, теща Эдриэнн Бенфилд-Джонс, 20-летний сын Джейден Смит и 18-летняя дочь Уиллоу Смит. Также вместе с актером отпраздновал Рождество и его старший наследник от прошлых отношений Трей. Все члены звездной семьи облачились в яркие наряды и примерили причудливые праздничные шляпы. Снимок Смита с родными у праздничной елки получился по-настоящему атмосферным.

А вот Кристина Агилера устроила фотосессию. Она не стала отказываться от работы в праздник и с удовольствием позировала фотографам в одной футболке на фоне елки. Также несколько кадров певица сделала в алом платье и ботфортах. Она позировала с огромным игрушечным медведем.



У других звезд уже сложились традиции. Так семейство Кардашьян-Дженнер не первый год делает открытки к Рождеству. На этот раз в праздничной фотосессии приняли участие только молодые мамы с детьми: Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер.

Собрала у елки своих близких и певица Селин Дион. Она провела вечер со своими детьми: сыном Рене-Шарль Анжелил и близнецами Эдди и Нельсоном. Напомним, два года назад артистка лишилась супруга. Рене Анжелил скончался в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с раком.

А в семье Евы Лонгории в этом году произошло радостное событие. 43-летняя актриса стала мамой. Своему мужу Хосе Антонио Бастону она подарила сына Сантьяго. В канун Рождества Ева нарядила своего наследника с праздничный костюм и сделала с ним несколько трогательных снимков.