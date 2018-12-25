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«Уральские пельмени» собирают полные залы без Рожкова и Мясникова

«Уральские пельмени» собирают полные залы без Рожкова и Мясникова "Уральские пельмени"/Фото: Instagram
Сергей Исаев похвастался огромным количеством зрителей на концертах команды.

Два лидера команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников уже на протяжении нескольких месяцев выступают отдельно от коллектива. Их шоу называется «Ваши пельмени». Артисты уже не раз отмечали, что в следующем году они также не планируют гастролировать с основным составом «Уральских пельменей».

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Между тем сами «Уральские пельмени», судя по всему, что называется, не заметили потери бойцов. Она ездят по России с концертами и, как раньше, собирают полные залы. Так на своей страничке в социальной сети Instagram лидер команды Сергей Исаев показал снимки и видеозапись с концертов в Санкт-Петербурге. В зале, судя по всему, нет ни одного свободного места. «Спасибо Питер за два аншлага! До встречи в 2019 году!» — заявил Исаев.

«Спасибо за приятный вечер сегодня! С большим удовольствием наблюдала за сегодняшним шоу! Было очень весело, местами даже до слез! Особенно понравились номера: «Бальные танцы» и «В Опере». Так держать! Приезжайте к нам снова!» «Эх, ребята-пельмешата! Попасть бы к вам на работу! Ой, не правильно выразилась, влиться бы в этот ритм! Это ведь образ жизни! Без вариантов», — заметили в комментариях поклонники.

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Тэги:
"Уральские пельмени"Андрей РожковВячеслав Мясников

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«Уральские пельмени» собирают полные залы без Рожкова и Мясникова
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