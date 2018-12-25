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Рита Дакота призналась, что устала быть сильной

Рита Дакота призналась, что устала быть сильной Рита Дакота/Страница Риты Дакоты в Instagram
Звезда хочет забраться на ручки к любимому человеку и плакать.

Нынешний год выдался очень непростым для известной певицы Риты Дакоты. Она узнала, что муж, музыкант Влад Соколовский, ей изменяет. Причем с девушками, которых Дакота прекрасно знает. В итоге певица подала на развод. Она не смогла простить измену любимому человеку. Сейчас Дакота одна, однако она мечтает встретить любимого, который будет заботиться о ней и о ее дочери Мие.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Дакота оставила пост, который подчеркивает, что она больше не хочет быть одна. «Я больше не хочу быть сильной. Я устала быть сильной. Я хочу на ручки и плакать», — заметила звезда.

«Рита, плачьте. Когда мне тяжело — я плачу и становится легче. Эмоциям нужен выход. Можно побить игрушку, покричать. Все будет хорошо! Вы женщина с большим и добрым сердцем», «Хочется плакать — надо плакать. Подавлять свои чувства и изображать счастье выходит потом самой себе боком, убедилась на себе…», «Мечты. Они материальны. Если ты сильная, умная и послала всех обидчиков далеко на хутор бабочек ловить. Вот такая, как сейчас красивая и вызывающая к себе уважение», — заметили в комментариях поклонники.

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