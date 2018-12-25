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Шкулева показала поклонникам, какой подарок ей преподнес Малахов

Шкулева показала поклонникам, какой подарок ей преподнес Малахов Наталья Шкулева и Андрей Малахов / фото: globallook.com
Ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» не стал дожидаться новогодней ночи, сделав супруге дорогой подарок.

38-летняя Наталья Шкулева в своем Instagram показала поклонникам, какой подарок ей сделал Андрей Малахов. Шоумен не стал дожидаться новогодней ночи, порадовав возлюбленную приготовленным для нее сюрпризом. Ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» вручил супруге ключи от новой иномарки — черного Mercedes S-класса, стоимость которого в самой «простой» комплектации начинается от девяти миллионов рублей, пишет 7days.ru.

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Ранее в СМИ писали о том, что Андрей Малахов и Наталья Шкулева переживают не самый простой период в своей семейной жизни. При этом сам телеведущий поспешил развеять все слухи и домыслы, приготовив для возлюбленной сюрприз.

Андрей Малахов преподнес супруге дорогой подарок (Фото: Instagram)

Супруги сыграли свадьбу еще в 2011 году. Однако первенец пары появился на свет только в ноябре 2017 года. Наследника супружеская чета назвала Александром. Примечательно, что Наталья Шкулева не стала засиживаться в декретном отпуске. После родов супруга шоумена сбросила набранные за время беременности килограммы и вместе с Малаховым появилась на публике, принимая поздравления от друзей и поклонников.

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Шкулева показала поклонникам, какой подарок ей преподнес Малахов
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