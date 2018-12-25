Шкулева показала поклонникам, какой подарок ей преподнес Малахов
38-летняя Наталья Шкулева в своем Instagram показала поклонникам, какой подарок ей сделал Андрей Малахов. Шоумен не стал дожидаться новогодней ночи, порадовав возлюбленную приготовленным для нее сюрпризом. Ведущий программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» вручил супруге ключи от новой иномарки — черного Mercedes S-класса, стоимость которого в самой «простой» комплектации начинается от девяти миллионов рублей, пишет 7days.ru.
Супруги сыграли свадьбу еще в 2011 году. Однако первенец пары появился на свет только в ноябре 2017 года. Наследника супружеская чета назвала Александром. Примечательно, что Наталья Шкулева не стала засиживаться в декретном отпуске. После родов супруга шоумена сбросила набранные за время беременности килограммы и вместе с Малаховым появилась на публике, принимая поздравления от друзей и поклонников.