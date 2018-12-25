Дрю Бэрримор впечатляюще похудела за три месяца
Актриса Дрю Бэрримор решила вплотную заняться фигурой. Звезда фильмов «Ангелы Чарли» и «Бэтмен навсегда» последние несколько лет не отличалась подтянутыми формами, но за каких-то три месяца все изменилось. Артистка смогла сбросить больше 11 килограммов и поделилась своими успехами в спорте в фанатами.
«Диета и упражнения – я борюсь за это, как лев! Проклятая генетика! И все же… я знаю, что теперь могу контролировать себя, чтобы выглядеть так, как я хочу», – призналась знаменитость.
Дрю Бэрримор часто откровенничает с подписчиками в соцсети о своей личной жизни. Так, накануне актриса рассказала поклонникам о разводе с супругом Уиллом Копельманом. Пара рассталась в 2016 году, в этом браке у Бэрримор родились две девочки – Олив и Фрэнки. Как заявила Дрю, она не жалеет об этом замужестве, так как оно дало ей двух прекрасных дочерей.