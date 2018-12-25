Дрю Бэрримор впечатляюще похудела за три месяца

Звезда «Ангелов Чарли» продемонстрировала поклонникам свои успехи в спорте.

Актриса Дрю Бэрримор решила вплотную заняться фигурой. Звезда фильмов «Ангелы Чарли» и «Бэтмен навсегда» последние несколько лет не отличалась подтянутыми формами, но за каких-то три месяца все изменилось. Артистка смогла сбросить больше 11 килограммов и поделилась своими успехами в спорте в фанатами.

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Instagram.

На фото можно увидеть, что совсем недавно у Бэрримор был внушительный животик, но на ее новых снимках у нее уже можно разглядть кубики ресса. В подписи к своему посту 43-летняя актриса и мама двоих детей рассказала, что долго не могла привести себя в порядок, поскольку для этого нужно «очень много работать». Но с помощью личного тренера у нее все получилось. Дрю также отметила, что не только начала спортивные тренировки, но и поменяла рацион питания, включив в него здоровую пищу.

Кадры, наглядно демонстрирующие состояние фигуры Дрю «до» и «после», были опубликованы в

«Диета и упражнения – я борюсь за это, как лев! Проклятая генетика! И все же… я знаю, что теперь могу контролировать себя, чтобы выглядеть так, как я хочу», – призналась знаменитость.

Дрю Бэрримор часто откровенничает с подписчиками в соцсети о своей личной жизни. Так, накануне актриса рассказала поклонникам о разводе с супругом Уиллом Копельманом. Пара рассталась в 2016 году, в этом браке у Бэрримор родились две девочки – Олив и Фрэнки. Как заявила Дрю, она не жалеет об этом замужестве, так как оно дало ей двух прекрасных дочерей.