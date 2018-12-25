Сексапильная брюнетка Яна Кошкина рассказала, почему «жутко ругала» отца
Яна Кошкина сыграла во множестве фильмов и сериалов, среди них – «ЧОП», «Одноклассницы», «Интерны», «Кухня», «Напарник», «Светофор». 28-летняя жгучая брюнетка – востребованная нынче актриса, участница различных шоу и любительница светских тусовок. Вместе с Павлом Прилучным она вела передачу «Короли фанеры» на Первом, где запомнилась откровенными нарядами, подчеркивающими ее сексапильные формы и выдающуюся грудь.
Актриса родилась в простой питерской семье, после развода родителей она с сестрой осталась жить с мамой, но не прекратила общение с отцом. Именно с ним она встретила прошлый Новый год и вспомнила забавную историю, связанную с этим.
Кстати, в этом году актриса и светская львица на Новый год будет работать, она ведет большой новогодний концерт. В праздники она тоже отказалась от поездок из-за плотного рабочего графика. Как сообщает пресс-службе телеканала «Супер», сейчас актриса занята в их проекте «Смешное время».