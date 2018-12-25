Асмус рассказала, как две недели занималась гимнастикой с переломом и трещиной в руке

Известная актриса привела порцию интересных фактов о себе.

Известная актриса Кристина Асмус уже несколько раз за последнее время попадала в скандальные хроники в связи со слухами, что у звезды появился другой мужчина. Якобы ее совместная жизнь с юмористом Гариком Харламовым дала трещину. Сама Асмус к сплетням вокруг своей персоны относится спокойно.

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На своей страничке в социальной сети Instagram она рассказала несколько интересных фактов о себе. «Пока СМИ продолжают ежедневно фантазировать к кому же я «на самом деле» «ухожу» из семьи, напишу-ка я новые факты о себе», — заявила звезда.

Так, в частности, Асмус призналась, что у нее нет любимого парфюма. Она постоянно их меняет. Также она вспомнила, как в 12 лет две недели занималась гимнастикой с переломом и трещиной в руке. Потом актрисе наложили гипс. Еще среди интересных фактов обращают на себя внимание следующие. Асмус забирает из отелей одноразовые тапочки (если они без логотипов) для гостей в свой дом. Также она призналась, что в детстве путала Игоря Николаева и Леонида Агутина.

«Ждем, Кристина, еще больше ваших разных сообразных и не очень постов про психологические опции. Мне вообще кажется, что вы психолог какой-то нереализованный. Или склонная к этому на достаточно серьёзной основе», «Вы очень харизматичная, изящная и потрясающе талантливая. Желаю вам и вашей семье много лет счастья и благополучия», «Ты забираешь тапки, а Гарик в них весь «Камеди-Клаб» обувает», «Кристина, а что происходит? Каждый день в новостях о вас с Гариком пишут всякую ересь! Уже на протяжении двух недель. Придумывают, высасывают из пальца, тошно читать даже заголовки, не говоря уже о тексте. Для чего все это? И почему именно ваша семья?» — заметили в комментариях пользователи.