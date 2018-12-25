НОВОСТИ

Убийство 25-летнего фигуриста Дениса Тена могло носить заказной характер

Убийство 25-летнего фигуриста Дениса Тена могло носить заказной характер Денис Тен скончался от ножевого ранения (Фото: Instagram)
Спортсмен пытался остановить молодых людей, которые хотели снять с его машины зеркала. Денис Тен получил несколько ножевых ранений и скончался в больнице.

В ходе судебного заседания представители семьи погибшего спортсмена заявили, что убийство Дениса Тена могло быть заказным.

Напомним, что еще 19 июля в Алматы погиб 25-летний фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. Злоумышленники пытались украсть зеркала с его автомобиля. В то время спортсмен возвращался с тренировки и попытался остановить неизвестных, после чего он получил несколько ножевых ранений в область бедра. Прибывшая на место бригада «скорой» помощи доставила юношу в больницу, однако врачам так и не удалось спасти жизнь пациента.

больше по теме
Скончался фигурист Денис Тен: яркие эмоции спортсмена в фотографияхФигурист из Казахстана Денис Тен стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи. Юноша подавал большие надежды и был признан национальным героем, завоевав признание и любовь поклонников по всему миру.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в убийстве 25-летнего спортсмена. По данным следствия, молодые люди: двадцати четырех и двадцати трех лет не подозревали, что их жертвой мог оказаться титулованный фигурист.

На заседании суда адвокат семьи покойного спортсмена отметил, что в ходе расследования дела было обнаружено несколько противоречий, указывающих на заказной характер преступления. «В тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные… (они, — прим. ред.) указывают, что это было заказное преступление», — пишет «СтарХит» со ссылкой на портал NurKZ.

Известие о трагической гибели Дениса Тена стало полной неожиданностью для поклонников и семьи. В свою очередь, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева, Татьяна Тарасова, Аделина Сотникова, Евгений Плющенко выразили слова соболезнования близким покойного спортсмена.

Вам может быть интересно:
В день гибели Денис Тен возвращался с тренировки Скончался фигурист Денис Тен: яркие эмоции спортсмена в фотографиях В деле об убийстве Дениса Тена появился третий подозреваемый
Тэги:
Денис Тен

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Убийство 25-летнего фигуриста Дениса Тена могло носить заказной характер
Интересно?
Поделись с друзьями: