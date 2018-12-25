Убийство 25-летнего фигуриста Дениса Тена могло носить заказной характер

Спортсмен пытался остановить молодых людей, которые хотели снять с его машины зеркала. Денис Тен получил несколько ножевых ранений и скончался в больнице.

В ходе судебного заседания представители семьи погибшего спортсмена заявили, что убийство Дениса Тена могло быть заказным.

Напомним, что еще 19 июля в Алматы погиб 25-летний фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен. Злоумышленники пытались украсть зеркала с его автомобиля. В то время спортсмен возвращался с тренировки и попытался остановить неизвестных, после чего он получил несколько ножевых ранений в область бедра. Прибывшая на место бригада «скорой» помощи доставила юношу в больницу, однако врачам так и не удалось спасти жизнь пациента.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в убийстве 25-летнего спортсмена. По данным следствия, молодые люди: двадцати четырех и двадцати трех лет не подозревали, что их жертвой мог оказаться титулованный фигурист.

На заседании суда адвокат семьи покойного спортсмена отметил, что в ходе расследования дела было обнаружено несколько противоречий, указывающих на заказной характер преступления. «В тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные… (они, — прим. ред.) указывают, что это было заказное преступление», — пишет «СтарХит» со ссылкой на портал NurKZ.

Известие о трагической гибели Дениса Тена стало полной неожиданностью для поклонников и семьи. В свою очередь, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева, Татьяна Тарасова, Аделина Сотникова, Евгений Плющенко выразили слова соболезнования близким покойного спортсмена.