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Анастасия Волочкова расскажет Лере Кудрявцевой, где и с кем отпразднует Новый год

Анастасия Волочкова расскажет Лере Кудрявцевой, где и с кем отпразднует Новый год Анастасия Волочкова. фото: пресс-служба канала НТВ
В специальном предновогоднем выпуске шоу «Секрет на миллион» примут участие Наталья Андрейченко, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Юлия Ковальчук и другие известные персоны.

Уходящий 2018 год был очень насыщенным для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Редакторы передачи «Секретна миллион» подготовили особенный предновогодний выпуск шоу, гостями которого станут герои прошлых программ: Наталья Андрейченко, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Юлия Ковальчук, Владимир Винокур, певица Натали и другие известные персоны. Они расскажут ведущей Лере Кудрявцевой, как изменилась их жизнь, после того, как их самые сокровенные тайны узнала вся страна.

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Гостьей шоу станет и балерина Анастасия Волочкова. Уже около месяца она держит интригу и не раскрывает личность своего нового возлюбленного. Однако в беседе с Кудрявцевой танцовщица расскажет подробности своей личной жизни. Звезда также поделится информацией о том, где и с кем она отпразднует Новый год. Возможно, что компанию ей в главный праздник года составит дочь Ариадна и возлюбленный.

Лера Кудрявецва
Анастасия Волочкова расскажет о своей личной жизни Лере Кудрявцевой. фото: пресс-служба канала НТВ

Также в студии передачи вновь окажется Наталья Андрейченко. Ранее она призналась, что в 18 лет она стала жертвой насилия. Об этом эпизоде из ее жизни не знали даже наследники знаменитости. В новом выпуске артистка поведает о том, как сын и дочь отреагировали на ее откровения, а также смогли ли они стать ближе друг к другу. А Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в октябре признались, что борются с раком кожи. В эфире специального выпуска они откровенно поведают, какие прогнозы дают врачи и удалось ли им победить болезнь. Зрители увидят предновогодний выпуск передачи «Секрет на миллион» 29 декабря, в 17:00 на канале НТВ.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поведают, удалось ли им победить болезнь. фото: пресс-служба канала НТВ
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Тэги:
Анастасия ВолочковаЛера Кудрявцеваток-шоу "Секрет на миллион"

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Анастасия Волочкова расскажет Лере Кудрявцевой, где и с кем отпразднует Новый год
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