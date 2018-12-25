Анастасия Волочкова расскажет Лере Кудрявцевой, где и с кем отпразднует Новый год
Уходящий 2018 год был очень насыщенным для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Редакторы передачи «Секретна миллион» подготовили особенный предновогодний выпуск шоу, гостями которого станут герои прошлых программ: Наталья Андрейченко, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Юлия Ковальчук, Владимир Винокур, певица Натали и другие известные персоны. Они расскажут ведущей Лере Кудрявцевой, как изменилась их жизнь, после того, как их самые сокровенные тайны узнала вся страна.
Также в студии передачи вновь окажется Наталья Андрейченко. Ранее она призналась, что в 18 лет она стала жертвой насилия. Об этом эпизоде из ее жизни не знали даже наследники знаменитости. В новом выпуске артистка поведает о том, как сын и дочь отреагировали на ее откровения, а также смогли ли они стать ближе друг к другу. А Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в октябре признались, что борются с раком кожи. В эфире специального выпуска они откровенно поведают, какие прогнозы дают врачи и удалось ли им победить болезнь. Зрители увидят предновогодний выпуск передачи «Секрет на миллион» 29 декабря, в 17:00 на канале НТВ.