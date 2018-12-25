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Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань запланировала на Новый год прыжок в бассейн в одежде

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань запланировала на Новый год прыжок в бассейн в одежде Мария Горбань. Фото: @gorban_masha
Актриса готовит шумную вечеринку на Шри-Ланке, где вместо елки будет пальма.

Звезды реалити-шоу «#Яжемать», которое стартует в будущем году на телеканале «Супер» рассказали о своих планах на Новый год. Проект будут вести известные светские львицы – актриса Мария Горбань (Кристина из сериала «Кухня»), участница Comedy Women Татьяна Морозова и бьюти-блогер Айза Анохина.

Маша Горбань с мужем Кириллом Зоткиным и дочкой от первого брака Стефанией отправится на Шри-Ланку. Вместе с ними на отдых пойдут друзья. Вместо елочки будут пальмы, однако для детей компания планирует устроить настоящий праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой, причем в роли последней планирует выступить сама актриса. После этого последует веселая вечеринка для взрослых.

«В этом году решили устроить вечеринку и прыгать в бассейн в 12 часов ночи прямо в одежде», — рассказала Горбань.

Татьяна Морозова останется на каникулах в столице, у актрисы много работы и она не может пока позволить себе расслабиться. 31 декабря у нее запланирован спектакль «Подыскиваю жену. Не дорого!». Из театра она помчится к родным, чтобы успеть вернуться к бою курантов.

«У нас большая семья, бабушки, дедушки, внуки, правнуки, и мы все дружно будем праздновать Новый год», — отметила Морозова.

Айза Анохина с мужем Дмитрием и сыновьями Сами Долматовым (сын рэпера Гуфа), а также Элвисом Анохиным также запланировали семейное путешествие на остров Сумбава в Индонезии.

«Это почти дикий остров, именно там мы и зачали нашего любимого Элвиса, поэтому с радостью возвращаемся туда снова и снова», — говорит Айза.

Однако светская львица не планирует сильно увлекаться празднованием и надеется лечь пораньше спать, чтобы побольше отдыхать в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, в новом проекте звездные мамочки и популярные блогерши – Горбань, Морозова и Анохина – будут учить героинь преодолевать семейные трудности.

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Тэги:
Айза АнохинаМария ГорбаньТатьяна Морозова

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Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань запланировала на Новый год прыжок в бассейн в одежде
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