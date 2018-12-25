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Первый канал назвал самые популярные телепрограммы года

Первый канал назвал самые популярные телепрограммы года Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach, КП/Михаил Фролов, скриншот видео шоу "Пусть говорят"
В 2018 году лидерами рейтинга зрительских предпочтений стали шоу «Голос», «Пусть говорят» и матч Россия – Хорватия на ЧМ по футболу.

Первый канал назвал телепрограммы, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян в уходящем 2018 году. В этот раз лидером рейтинга зрительских предпочтений стала трансляция исторического матча между сборными России и Хорватии на домашнем Чемпионате мира по футболу. 7 июля встречу, в ходе которой российские футболисты продемонстрировали блестящую игру, но уступили соперникам, посмотрели миллионы, а в целом контент мундиаля на всех цифровых площадках Первого канала увидели больше 40 миллионов уникальных пользователей.

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Огромной популярностью у зрителей пользовалось шоу «Голос». На протяжении девяти недель выпуски музыкального проекта держались в первой тройке самых просматриваемых программ всех телеканалов страны, а больше всего теплых отзывов поклонников получили дебютные выпуски «Голос 60+».

Программа «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым уверенно обошла по популярности своих конкурентов, в том числе ток-шоу «Прямой эфир», которое выходит на «России 1». Средний рейтинг двух передач в 2018 году составил 4,5% и 3,2% соответственно. Как отмечается пресс-релизе Первого канала, Борисов ведет проект первый полный год, сменив на этом посту Андрея Малахова.

Комментируя уверенную победу «Пусть говорят» в рейтинге ток-шоу, Дмитрий Борисов отметил: он рад, что зрители высоко оценили произошедшие на программе изменения. «А зрительский успех облегчает задачу и нашим героям, когда они решают, куда именно им идти, где наиболее интересно, объективно и полно расскажут их историю. И да, они идут именно к нам, на «Пусть говорят», на самую популярную программу», – рассказал телеведущий.

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Тэги:
«Пусть говорят»Андрей МалаховДмитрий БорисовПервый каналток-шоу "Прямой эфир"ЧМ-2018

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Первый канал назвал самые популярные телепрограммы года
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