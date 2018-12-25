Анна Нетребко показала, как украсила дом в Нью-Йорке к праздникам

Анна Нетребко три года назад вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Они не только вместе путешествуют, выступают, и даже порой болеют в одно и то же время. Также артист помогает воспитывать сына оперной дивы Тьяго от предыдущих отношений с Эрвином Шроттом. В начале декабря Нетребко отправилась в гастрольный тур. Последние несколько недель она радует своими выступлениями жителей Нью-Йорка. Не так давно к ней приехали муж и сын.

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Минувшей ночью многие звезды отметили католическое Рождество. Нетребко со своими близкими тоже подготовилась к празднику. Она украсила свой дом венками, мишурой, и разноцветными гирляндами. Главным украшением стала нарядная елка. В соцсети оперная дива поделилась снимками, на которых можно увидеть даже подарки. Они уже дожидаются своего часа под елкой. В канун Рождества Анна вместе с сыном пекла печенье, а также смотрела фильм «Один дома». У наследника артистки картина, с Маколеем Калкиным в главной роли, вызвала настоящий восторг.

Поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на снимках. «Красота! Тепло, уют, семья. С Рождеством вас! И с наступающим Новым годом!», «Как красиво, вкусно, вы на все руки мастер», «Тиаго замечательный мальчик. Всего наилучшего», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Нетребко несколько раз в году бывает в России, а в остальное время живет либо в Вене, либо в Нью-Йорке.