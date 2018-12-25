Анна Нетребко показала, как украсила дом в Нью-Йорке к праздникам
Анна Нетребко три года назад вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Они не только вместе путешествуют, выступают, и даже порой болеют в одно и то же время. Также артист помогает воспитывать сына оперной дивы Тьяго от предыдущих отношений с Эрвином Шроттом. В начале декабря Нетребко отправилась в гастрольный тур. Последние несколько недель она радует своими выступлениями жителей Нью-Йорка. Не так давно к ней приехали муж и сын.
Поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на снимках. «Красота! Тепло, уют, семья. С Рождеством вас! И с наступающим Новым годом!», «Как красиво, вкусно, вы на все руки мастер», «Тиаго замечательный мальчик. Всего наилучшего», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Нетребко несколько раз в году бывает в России, а в остальное время живет либо в Вене, либо в Нью-Йорке.