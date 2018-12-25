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Звезда «Дневников вампира» Мэттью Дэвис женился спустя три часа после помолвки

Звезда «Дневников вампира» Мэттью Дэвис женился спустя три часа после помолвки Мэтт Дэвис с возлюбленной. фото: instagram.com/immatthewdavis/
Мэттью Дэвис поделился снимками со свадьбы.

Мэттью Дэвис (Matthew Davis) стал знаменит после того, как сыграл в фильме «Блондинка в законе». Еще больше актера стали узнавать после выхода сериала «Дневники Вампира», в котором он сыграл обаятельного охотника на вампиров Аларика. Сейчас звезде кино уже 40 лет. Не так давно он завел страничку в соцсети Instagram, где часто публиковал фото со своей возлюбленной Кили Кашиано. В канун католического Рождества Дэвис спонтанно сделал ей предложение руки и сердца. В этот же день они поженились.

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24 декабря актер гулял со своей избранницу по магазинам. Они покупали продукты к праздничному столу. В этот момент мужчина и обратился к Кили с предложением. Спустя три часа влюбленные обменялись клятвами. Примечательно, что в такие короткие сроки возлюбленная Мэттью нашла белоснежное платье, а зал, где состоялась церемония, успели украсить орхидеями. В соцсети влюбленные поделились снимком, на котором позируют в зале и демонстрируют обручальные кольца.

«Тот случай, когда ты спрашиваешь свою возлюбленную во время шоппинга в продуктовом отделе Erewhon, не хочет ли она выйти за тебя замуж, и через 3 часа в канун Рождества вы женитесь», — написал Дэвис. Поклонники были удивлены таким спонтанным решением актера. Они поздравили молодоженов и пожелали им счастья.

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Тэги:
звездные свадьбыМэтт Дэвис

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