Елена Подкаминская уедет на Новый год в Таиланд, а Данила Дунаев останется в Москве

Актеры сериала «ИП Пирогова» рассказали о планах на праздники.

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли Виктории в сериале «Кухня», совсем скоро предстанет в новом качестве. Актриса снялась в романтической комедии «ИП Пирогова». Подкаминская сыграет девушку Веру, которую обманул муж. Оставшись холостячкой без средств к существованию, она затевает кондитерский бизнес, который приносит неожиданный доход и открывает возможности найти личное счастье. Партнером 39-летней актрисы на проекте станет 37-летний Данила Дунаев. Съемки сериала закончатся 30 декабря и сразу после этого актеры пойдут на заслуженный новогодний отдых. Они рассказали, как его проведут.

Елена Подкаминская после напряженных съемок намерена отдохнуть в теплых краях, чтобы погреться на солнышке, искупаться в море и насладиться семейными каникулами. Вместе с супругом Денисом Гущиным и дочками Полиной и Евой она запланировала поездку в Таиланд. Данила Дунаев в отличие от коллеги не планирует дальних путешествий.

«Я много лет вел новогодние корпоративы, но в последние годы у меня все очень четко, новогоднюю ночь я провожу с семьей. Я пока еще не решил, где конкретно проведу праздники, возможно, останемся в Москве. Каждый год здесь происходит столько всего интересного, что грех не пользоваться этим. Я заметил, что в последние годы все реже и реже уезжаю из города», -заявил Дунаев.

Как сообщили в пресс-службе телеканала «Супер», премьера сериала «ИП Пирогова» запланирована на начало 2019 года.