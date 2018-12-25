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Поклонники фильма «Реальная любовь» разочаровались в картине из-за киноляпа

Поклонники фильма «Реальная любовь» разочаровались в картине из-за киноляпа Хью Грант в фильме несколько раз появляется в разных галстуках. http://www.globallookpress.com
Спустя 15 лет фанаты обнаружили частую смену галстуков в кадре у главного героя.

Поклонники рождественского романтического фильма «Реальная любовь», снятого в 2003 году, только сейчас обнаружили киноляп. Спустя 15 лет после премьеры в социальных сетях поднялась целая волна негодования из-за галстука Хью Гранта, который постоянно меняется.

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Фанаты уверены, что это разрушило все очарование рождественского фильма. Галстук Хью Гранта стал очень популярной темой в социальных сетях, где многие жалуются на то, что не могут теперь спокойно смотреть картину, не замечая ошибок.

Как передает Dailymail, галстук самым странным образом меняется в тот раз, когда герой входит в комнату. При этом некоторые фанаты говорят о том, что галстук героя меняется и в другие моменты, некоторые насчитали до 10 загадочных смен галстука. Все они задаются вопросом, зачем это было сделано.

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Поклонники фильма «Реальная любовь» разочаровались в картине из-за киноляпа
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