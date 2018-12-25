Друг Владислава Галкина вспомнил, как актеру сломали нос в электричке

Сергей Юшкевич считает, что у его товарища не было инстинкта самосохранения.

Друг актера Владислава Галкина, который ушел из жизни несколько лет назад, рассказал о своем товарище. Актер Сергей Юшкевич считает, что у Галкина совершенно не работал инстинкт самосохранения. Он вспомнил, как однажды его другу, которому 25 декабря могло бы исполниться 47 лет, сломали нос в электричке. Кто-то не так посмотрел на Галкина и завязалась потасовка. В результате актер получил серьезные травмы.

Юшкевич отметил, что Галкина прославили роли брутальных и смелых мужчин. Таким же человеком он был и по жизни. Галкин никого не боялся и был очень уверенным в себе мужчиной. Юшкевич отметил, что крутые парни, которых играл актер, очень редко доживают до старости. Так, к сожалению, случилось и с Галкиным.

Друг Галкина также вспомнил, что на съемках сериала «Дальнобойщики» актер познакомился со своей женой – Дарьей Михайловой. Пока она была рядом с ним, никаких неприятностей практически не происходило, однако, только они расстались, последовали неудачи. Юшкевич считает, что Михайлова была своеобразным ангелом-хранителем актера, сообщает портал «СтарХит».