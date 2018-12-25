«Почетный удмурт» Жерар Депардье готовится отметить 70-летие

Актер называет себя гражданином мира, но по-прежнему носит с собой российский паспорт.

Жерар Депардье – один из самых известных французских актеров с тяжелым детством и непростой судьбой, который на собственном примере доказал – если чего-то захотеть, то все получится. Рожденному в бедной семье с отцом-алкоголиком, ему была уготована роль уголовника. Только счастливая случайность, упорное трудолюбие и необъяснимое обаяние позволили ему прекратить череду мелких преступлений и начать стремительный путь к славе.

27 декабря артисту и бизнесмену Жерару Депардье исполнится 70 лет. Свой юбилей он встретит в качестве россиянина. Вот уже почти шесть лет Депардье является гражданином РФ. Долгие годы помимо актерской деятельности он занимается ресторанным бизнесом и виноделием. Все это Жерар хочет воплотить и в своей новой стране, в которой, по его признанию, живет в среднем пять месяцев в году.

Как известно, Депардье был крайне недоволен жесткой налоговой политикой во Франции и налогом на роскошь, по которому потерял бы значительную часть своего состояния. После того, как он купил недвижимость в Бельгии в 2012 году, представители власти назвали это «жалкой попыткой» уйти от выплат. В гневе Жерар отправил правительству свой паспорт и оказался от французского гражданства. Он отметил, что за 45 лет работы заплатил во французскую казну 145 миллионов евро и не станет мириться с формулировкой «жалкий».

В 2013 году он получил российский паспорт и прописку в Саранске. Документ ему вручил глава государства Владимир Путин. В ответ на это Жерар признался в любви к России и россиянам. В Саранске местные власти подарили ему квартиру и вручили звание «Почетный удмурт». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров также вручил ему ключи от просторной квартире в Грозном и звание почётного гражданина Чеченской республики

Помимо России, Депардье живет в Бельгии, планирует также жить в Алжире. Он называет себя «гражданином мира». Однако до сих пор живет с российским паспортом и по документам является нашим соотечественником. Осенью 2018 года стало известно, что Депардье прописался в Новосибирске, сообщает Anews.