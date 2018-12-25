НОВОСТИ

Телеканал «ЧЕ!» покажет легендарных «Викингов»

Телеканал «ЧЕ!» покажет легендарных «Викингов» Кадр предоставлен телеканалом "ЧЕ!"
Сериал о приключениях средневековых скандинавских воителей зрители смогут увидеть уже в январе.

Телеканал «ЧЕ!» порадует поклонников показом легендарного сериала «Викинги» – киносаги, созданной на основе скандинавских сказаний о временах раннего средневековья, когда викинги совершали свои набеги на Британию и Западно-Франкское королевство. Когда-то скандинавским воителям удалось захватить добрую половину Европы, поэтому неудивительно, что интерес к их образу жизни сохраняется до сих пор.

больше по теме
Съемочная группа тревел-шоу «Рюкзак» едва не угодила в азиатскую тюрьмуТелевизионщики, снимавшие за границей новый выпуск программы, были вынуждены спасаться в российском консульстве.

Люди хотят понять образ жизни древних воинов, узнать, как они выглядели. На эти вопросы свои ответы дает сериал, созданный продюсером и сценаристом Майклом Херстом. Британец прославился своей работой над фильмами «Зена, королева воинов», «Золотой век», «Елизавета», а за сериалы «Тюдоры» и «Викинги» ему присудили кинопремии «Эмми».

Действие сериала начинается в 793 году. Молодой фермер по имени Рагнар, который становится ключевой фигурой картины, бросает вызов ярлу Харальдсону и предлагает своему племени отправиться в военный поход на запад, к еще неразведанным землям Англии. Викинги строят корабль и уходят в опасное путешествие. Главные роли в сериале исполнили актеры Трэвис Фиммел, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг и другие, а в образе красавицы-супруги Рагнара Лодброка перед зрителями предстала актриса Кэтрин Винник.

На «ЧЕ!» сериал «Викинги» стартует 13 января 2019 года, говорится в пресс-релизе телеканала.

Кадры сериала «Викинги» предоставлены телеканалом «ЧЕ!»
Вам может быть интересно:
Звезда сериала «Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию и показала «поцелуй Путина» Главными героями нового сериала о Шерлоке Холмсе станут мальчишки-беспризорники Алина Алексеева вспомнила, как упала с балкона на съемках сериала «Ольга»
Тэги:
Викинги

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Телеканал «ЧЕ!» покажет легендарных «Викингов»
Интересно?
Поделись с друзьями: