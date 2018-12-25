Телеканал «ЧЕ!» покажет легендарных «Викингов»

Сериал о приключениях средневековых скандинавских воителей зрители смогут увидеть уже в январе.

Телеканал «ЧЕ!» порадует поклонников показом легендарного сериала «Викинги» – киносаги, созданной на основе скандинавских сказаний о временах раннего средневековья, когда викинги совершали свои набеги на Британию и Западно-Франкское королевство. Когда-то скандинавским воителям удалось захватить добрую половину Европы, поэтому неудивительно, что интерес к их образу жизни сохраняется до сих пор.

Люди хотят понять образ жизни древних воинов, узнать, как они выглядели. На эти вопросы свои ответы дает сериал, созданный продюсером и сценаристом Майклом Херстом. Британец прославился своей работой над фильмами «Зена, королева воинов», «Золотой век», «Елизавета», а за сериалы «Тюдоры» и «Викинги» ему присудили кинопремии «Эмми».

Действие сериала начинается в 793 году. Молодой фермер по имени Рагнар, который становится ключевой фигурой картины, бросает вызов ярлу Харальдсону и предлагает своему племени отправиться в военный поход на запад, к еще неразведанным землям Англии. Викинги строят корабль и уходят в опасное путешествие. Главные роли в сериале исполнили актеры Трэвис Фиммел, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг и другие, а в образе красавицы-супруги Рагнара Лодброка перед зрителями предстала актриса Кэтрин Винник.

На «ЧЕ!» сериал «Викинги» стартует 13 января 2019 года, говорится в пресс-релизе телеканала.