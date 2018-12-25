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Андрей Мерзликин вспомнил, как упал на автомобиле в Москву-реку и чудом выжил

Андрей Мерзликин вспомнил, как упал на автомобиле в Москву-реку и чудом выжил Андрей Мерзликин/Фото: globallook
Вскоре после происшествия актер впервые осознанно побывал в храме.

Известный актер Андрей Мерзликин стал известен после выхода на широкие экраны фильма «Бумер». Картина быстро стала культовой и по популярности едва ли уступала «Брату» Сергея Бодрова-младшего. На днях актер стал героем программы «Судьба человека». Он вспомнил, что после популярности пришла депрессия. Дело в том, что многие друзья Мерзликина погибли в Кармадонском ущелье во время схода ледника. Актер заявил, что на него очень сильно давила та трагедия с друзьями.

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Вскоре Мерзликин угодил в серьезную автомобильную аварию. Он прямо на машине упал в Москву-реку. Актер только каким-то чудом остался жив. Когда на место приехали представители МЧС, то они посоветовали Мерзликину первым делом сходить в храм. По их словам, выжить после такого падения было практически нереально.

Вскоре актер действительно отправился в храм. Он причастился. Тот случай навсегда изменил его жизнь. Сейчас он порой бывает в храме с женой и детьми, сообщает «СтарХит».

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Андрей МерзликинБумерСудьба человека

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Андрей Мерзликин вспомнил, как упал на автомобиле в Москву-реку и чудом выжил
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