Арестованная в США россиянка, обвиняемая в шпионаже, задолжала адвокату 30 миллионов рублей

Близкие Марии Бутиной рассказали, в каких условиях девушку содержат в тюрьме для особо опасных преступников.

Арестованной в США Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Ее задержали этом летом по подозрению в шпионаже в пользу России. Девушку заподозрили в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве. Также россиянку обвинили в попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Доказательств у блюстителей порядка не оказалось, но это не помешало им посадить молодую девушку в тюрьму для особо опасных преступников.

Гостем передачи «Прямой эфир» стал отец арестованной россиянки Валерий Бутин. Он рассказал, что каждую неделю созванивается с дочерью, но иногда она может не выходить на связь по несколько дней. «Из более чем пяти месяцев содержания общего, тюремного, более трех месяцев ее содержат в одиночной камере. Они применили режим административной сегрегации. Вот он и предполагает нахождение в одиночной камере 22 часа и в течении ночи ей предоставляется возможность на два часа покинуть камеру и позвонить нам», — рассказал Валерий. По одной из версий, спецслужбы заинтересовались Марией из-за того, что она увлекается огнестрельным оружием и часто посещает тир. Также девушка выставляли снимки в соцсетях с оружием.

Мама Бутиной Ирина Владимировна поведала о том, как росла ее дочь. «Она отличалась от своих сверстников. Маша была физически более развита, выше ростом своих сверстников, и поэтому в детском коллективе ее принимали за старшую и эта роль ей нравилась. Мечты у нее были разные. Она даже мечтала стать космонавтом», — поделилась родительница девушки. К 30 годам у Марии уже был собственный бизнес. У нее было несколько мебельных магазинов в Барнауле. Однако последние три года она проживала в США. Сейчас ее защищает в суде адвокат Роберт Дрисколл. По словам Валерия, у них образовался долг перед юристом в 30 миллионов рублей. «Это действительно большой долг. Процесс политизирован и отсюда такие большие расценки. С июля месяца он (адвокат — прим. ред.) не счел возможным отказаться от нее, поэтому уже длительное время работает без авансирования», — пояснил отец Бутиной. Он отметил, что юрист понимает сложившуюся ситуацию, поэтому создал фонд, куда любой желающий может перевести деньги для Марии. Родные россиянки попросили неравнодушных граждан о помощи в эфире передачи.