НОВОСТИ

Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат

Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат Сергей Шнуров/Страница Сергея Шнурова в Instagram
Вадим Манукян заявил, что нужно заставить звезд думать о своей аудитории.

Член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян считает, что музыкант Сергей Шнуров и телеведущая, светская львица Ксения Собчак должны ответить за мат, который они с завидной регулярностью себе позволяют в соцсетях. По мнению Манукяна, Шнуров уже давно сделал мат родным для себя языком. Однако теперь его примеру стали следовать другие известные личности, в частности Ксения Собчак.

больше по теме
Шнуров спел предновогоднюю песню со свиным носомМузыкант опубликовал видео в своем Instagram.

Манукян считает, что виртуальный диалог с использованием мата — это уже откровенный перебор. Манукян предложил ввести многомиллионные штрафы для всех пользователей Сети, которые позволяют себе материться в социальных сетях. Особенно это касается известных людей.

Манукян уверен, что у Шнурова и Собчак огромная армия подписчиков, среди которых хватает и детей. Манукян считает, что первыми, кто как раз должен быть оштрафован, должны стать Шнуров и Собчак. Отметим, что недавно лидер группы «Ленинград» написал матерное стихотворение, посвященное возможному расставанию Собчак с мужем. В ответ в соцсетях Собчак грязно выругалась, сообщает портал Dni.ru.

Вам может быть интересно:
«Не было задора»: Манукян дал оценку переработанному концерту Ефремова Эксперт Госдумы предложил Малахову загладить свою вину перед россиянами за свои шоу Эксперт Госдумы считает, что Малахов предлагал Шукшиной за участие в своей передаче бюджетные деньги
Тэги:
Вадим МанукянКсения СобчакСергей Шнуров

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат
Интересно?
Поделись с друзьями: