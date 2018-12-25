Эксперт Госдумы призвал ввести многомилионные штрафы в отношении Шнурова и Собчак за мат

Вадим Манукян заявил, что нужно заставить звезд думать о своей аудитории.

Член экспертного совета по развитию информационного общества Вадим Манукян считает, что музыкант Сергей Шнуров и телеведущая, светская львица Ксения Собчак должны ответить за мат, который они с завидной регулярностью себе позволяют в соцсетях. По мнению Манукяна, Шнуров уже давно сделал мат родным для себя языком. Однако теперь его примеру стали следовать другие известные личности, в частности Ксения Собчак.

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Манукян считает, что виртуальный диалог с использованием мата — это уже откровенный перебор. Манукян предложил ввести многомиллионные штрафы для всех пользователей Сети, которые позволяют себе материться в социальных сетях. Особенно это касается известных людей.

Манукян уверен, что у Шнурова и Собчак огромная армия подписчиков, среди которых хватает и детей. Манукян считает, что первыми, кто как раз должен быть оштрафован, должны стать Шнуров и Собчак. Отметим, что недавно лидер группы «Ленинград» написал матерное стихотворение, посвященное возможному расставанию Собчак с мужем. В ответ в соцсетях Собчак грязно выругалась, сообщает портал Dni.ru.